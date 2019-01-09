"Вітер посилиться до штормових значень": синоптик дала прогноз на 10 січня

Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві опадів не очікується

Народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 10 січня. У соціальній мережі Facebook на своїй сторінці експерт попередила українців про погіршення погодних умов.

10 січня на Півдні, Сході та в більшій частині центральних областей очікуються складні погодні умови. Вітер посилиться до штормових значень, можливі опади у вигляді сніга.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

На Південь та у Центр прийде потепління. На тлі поривчастого вітру буде мокрий сніг, місцями з дощем. Водіям рекомендується їхати спокійно і витримувати дистанцію, щоб уникнути аварій на дорогах.

"На Заході України місцями випаде сніг, на Півночі - переважно без опадів. Холодною очікується погода в північних областях - вночі -10 -15 градусів, вдень -3 -8 градусів", - пише Діденко.

На Заході вдень стовпчики термоментра покажуть від -2 до -7 градусів, а на Сході - від -1 до -4 градусів. У Центр вдень прийде відлига. У південній частині передбачається 0 +4 градуси, а в Криму +2 +6 градусів.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

У столиці найближчої ночі очікується -10 -14 градусів, вдень -4 -7 градусів, без опадів. Найбільш проблемною погода буде в південній частині України.

Нагадаємо, що синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва.

Зазначимо, що 9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -14.

Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко застерегла українців і повідомила про те, що у середу все ще будуть відчутні холоди.