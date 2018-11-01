"На морі дешевше": у Харківській області скандал через платні ліжка у лікарнях

Колаж РБК-Україна

Керівництво лікарні пояснює, що це вимушений захід

В Харківській області розгорається скандал між пацієнтами і персоналом лікарень. Медики вимагають оплачувати добове перебування в лікарні тих, хто не прописаний в даному районі. Про це пише УНІАН.

Одна з пацієнток розповіла, що поступила в лікарню Лозівського району Харківської області під час вагітності з кровотечею. Медики з неї зажадали сплатити за ліжко – 528 гривень на добу.

"Народилася і виросла в місті Лозова, мала лозівську прописку 20 років, останніх 6 років прописана в Борівському районі Харківської області. А коли поступила в ЦРЛ в Катеринівку з кровотечею під час вагітності, з мене вимагали по 528 гривень на добу. За 10 днів перебування я б віддала 5 280 гривень тільки за проживання, і це без ліків. Але вибачте, умови не відповідають, на морі дешевше. Я заявила, що таких грошей не маю, і попросила дати мені письмову відмову в наданні медичної допомоги для подання в прокуратуру, після чого була прийнята на стаціонарне лікування безкоштовно", - поскаржилася Анна Кароліна.

Ще одна пацієнтка розповіла, що потрапила в лікарню з однорічним сином і так як при ній не було грошей, її розмістили у палату до психічно хворих.

"Я у квітні цього року з однорічним сином потрапила в райлікарню (ошпарився окропом). Відразу при собі грошей було не багато, так нас поклали в одну палату з якимись психами, які були прив'язані до ліжок. На прохання перевести в іншу палату - почали озвучувати ціни. VIP-палата – 300 гривень, а в звичайних палатах не було місць. Запропонували полежати в коридорі", - розповіла Олена Пороло і додала, що після відмови від усіх запропонованих варіантів, її порівняли з циганкою.

"А коли я не прийняла ні один варіант - порівняли мене з циганкою. Мовляв, приїхала без грошей, в платну палату не хочу, з психами не хочу. Без грошей у нашій лікарні доброго ставлення чекати не варто. Ставляться як до відбросів суспільства. 9 років тому кесарів розтин мені обійшовся в 6 500 гривень, а два роки тому майже 9 000 гривень. В нахабну, не соромлячись - вимагають. Мою свекруху з кабінету не випускали, поки та не віддала їм ту суму, яку вони назвали", - додала жінка.

Керівництво лікарні пояснили, що такі заходи – вимушені, так як їм не оплачують перебування у лікарні пацієнтів, які прописані в інших районах. Крім того, головний лікар Лозівської лікарні стверджує, що пацієнтам, які надходять по швидкій, допомогу надають безкоштовно.

"Ми пояснюємо пацієнтам, які надійшли до нас з інших районів, що гроші з бюджетів на їх лікування пішли в лікарні за їх місцем прописки, а не до нас. А ми, виходить, забираємо гроші у наших жителів і віддаємо вам. Тому ми намагаємося до них достукатися і звертаємось до них з проханням: будь ласка, допоможіть нам. І вони йдуть у касу і оплачують. Це все офіційно", - пояснив головний лікар Лозівської районної лікарні Володимир Сергієнко.

Крім того, за словами персоналу, у кожного відділення є свої розцінки. В середньому – ліжко в стаціонарі коштує 400 гривень на добу. У цю суму входять всі витрати – харчування, прання, медикаменти.

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Відео: РБК-Україна