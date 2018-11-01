"На море дешевле": в Харьковской области скандал из платных коек в больницах

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Руководство больницы объясняет, что это вынужденная мера

В Харьковской области разгорается скандал между пациентами и персоналом больниц. Медики требуют оплачивать суточное пребывание в больнице тех, кто не прописан в данном районе. Об этом пишет УНИАН.

Одна из пациенток рассказала, что поступила в больницу Лозовского района Харьковской области во время беременности с кровотечением. Медики с нее потребовали оплатить койку – 528 гривен в сутки.

"Родилась и выросла в городе Лозовая, имела лозовскую прописку 20 лет, последних 6 лет прописана в Боровском районе Харьковской области. А когда поступила в ЦРБ в Катериновку с кровотечением во время беременности, с меня требовали по 528 гривен в сутки. За 10 дней пребывания я бы отдала 5 280 гривен только за проживание, и это без лекарств. Но извините, условия не соответствуют, на море дешевле. Я заявила, что таких денег не имею, и попросила дать мне письменный отказ в предоставлении медпомощи для предъявления в прокуратуру, после чего была принята на стационарное лечение бесплатно", - пожаловалась Анна Каролина.

Еще одна пациентка рассказала, что попала в больницу с годовалым сыном и так как при ней не было денег, ее определили в палату к психически больным.

"Я в апреле этого года с годовалым сыном попала в райбольницу (ошпарился кипятком). Сразу при себе денег было не много, так нас положили в одну палату с какими-то психами, которые были привязаны к койкам. На просьбу перевести в другую палату - начали озвучивать цены. VIP-палата – 300 гривен, а в обычных палатах не было мест. Предложили полежать в коридоре", рассказала Елена Пороло и добавила, что после отказа от всех предложенных вариантов, ее сравнили с цыганкой.

"А когда я не приняла ни один вариант - сравнили меня с цыганкой. Мол, приехала без денег, в платную палату не хочу, с психами не хочу. Без денег в нашей больнице хорошего отношения ждать даже не стоит. Относятся как к отбросам общества. 9 лет назад кесарево мне обошлось в 6 500 гривен, а два года назад почти 9 000 гривен. В наглую, не стесняясь - требуют. Мою свекровь с кабинета не выпускали, пока та не отдала им ту сумму, которую они назвали", - добавила женщина.

Руководство больницы объяснили, что такие меры – вынужденные, так как им не оплачивают пребывание в больнице пациентов, которые прописаны в других районах. Кроме того, главный врач Лозовской больницы утверждает, что пациентам, которые поступают по скорой, помощь оказывают бесплатно.

"Мы объясняем пациентам, которые поступили к нам из других районов, что деньги из бюджетов на их лечение пошли в больницы по их месту прописки, а не к нам. А мы, получается, забираем деньги у наших жителей и отдаем вам. Поэтому мы пытаемся до них достучаться и обращаемся к ним с просьбой: пожалуйста, помогите нам. И они идут в кассу и оплачивают. Это все официально", - объяснил главврач Лозовской районной больницы Владимир Сергиенко.

Кроме того, по словам персонала, у каждого отделения есть свои расценки. В среднем – койка в стационаре стоит 400 гривен в сутки. В эту сумму входят все затраты – питание, стирка, медикаменты.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Днепропетровском морге сыну отказались отдавать тело матери из-за надуманного долга.

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Видео: РБК-Украина