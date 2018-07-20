Начитався в інтернеті: чоловік убив свою подругу і з'їв її мозок

Колаж РБК-Україна

Чоловік скоїв злочин заради натхнення

Молодий російський поет Дмитро Лучин убив свою подругу, а потім підсмажив її мозок і з'їв. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail.

Як пояснив сам злочинець, він зважився на таке жорстоке вбивство після того, як прочитав в інтернеті про ритуальні вбивства і маніяків. Крім того, Лучин повідомив, що отримав сексуальну насолоду під час вбивства.

Чоловік розповіл, що він намагався викликати диявола, але у нього не вийшло. Після цього, він взяв м'ясорубку і пропустив через неї череп забитої подруги. Шматочки мозку він засмажив і з'їв, запиваючи кров'ю вбитої.

Як пояснив Лучин, це вбивство було необхідно зробити, так як йому було необхідно натхнення для написання віршів.

Обвинувачі у суді зазначили, що це вбивство було схоже на ритуальне вбивство відомого американського маніяка Джеффрі Дамера.

Нагадаємо, злочин стався в березні 2017 року. Молодий поет Дмитро Лучин убив свою подругу, з якою познайомився в соціальних мережах.

Після недовгого спілкування, жінка запросила хлопця до себе додому. Під час вечері, Лучин вдарив господиню будинку по голові пляшкою вина. Коли вона втратила свідомість, він завдав їй чотири ножових поранення в область грудей, а потім столярним молотком розбив їй черепну коробку і почав відрізати шматочки мозку, щоб з'їсти.

Слідчі затримали підозрюваного через кілька годин після скоєння вбивства. У його квартирі знайшли речі зі слідами крові убитої.

Дмитро Лучин – молодий російський поет, у 2016 році був визнаний поетом року за версією Російського союзу письменників.

До речі, жінка розчленувала чоловіка і місяць "удобряла" їм город.

Відео: РБК-Україна