Женщина расчленила мужа и месяц "удобряла" им огород

Иллюстративное фото (pixabay)

В ходе ссоры женщина убила мужа, спрятав останки на огороде

В Агрызском районе в татарстанском селе Старое Сляково 32-летняя женщина убила своего 33-летнего мужа, расчленила его и сохранила останки среди кабачков в огороде своего дома. Об этом сообщается на сайте издание ProKazan.ru.

Убийство случилось где-то в средине июля.

"В ходи ссоры женщина убила мужа, а после расчленила его, спрятав останки среди растений. Мужчину с 13 июня объявили в розыск, 10 июля убитый был обнаружен", - сообщил источник.

Возбуждено уголовное дело. Женщину задержали. У нее дома полицейские изъяли ножи, столярные инструменты и ковер.

Сейчас ведется следствие.

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