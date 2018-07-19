Убийство украинца в Турции: россиянина арестовала полиция (фото)

Фото: flickr.com/David Parody

Появилось фото ареста 30-летнего злоумышленника

Россиянин Андрей Похвальный избил до смерти 57-летнего украинца из Запорожья Андрея Сову во время отдыха в Алании. Правоохранительные органы Турции арестовали злоумышленника. Об этом сообщает турецкое издание Star.

Турецкая жандармерия задержала 30-летнего гражданина Российской Федерации и отправила в суд Алании, однако позднее он был освобожден.

Местная прокуратура оспорила решение суда и 17 июля Похвального снова взяли под стражу. Злоумышленника арестовал магистратский суд турецкой города Алания.

Фото: star.com.tr

Напомним, трагедия произошла в гостиничном комплексе на берегу Средиземного моря, куда украинец приехал на отдых. Россиянин остановился в гостинице напротив. В вечер трагедии гражданин РФ украдкой пробрался на территорию соседнего отеля. Это произошло накануне футбольного матча. На территории было много людей. Между россиянином и украинцем произошла словесная перепалка. Похвальный ударил жителя Запорожья. Мужчина упал затылком на твердую поверхность. Его госпитализировали без сознания, неделю он пробыл в коме, после чего умер. Нападающему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее очевидцы рассказали детали трагедии, которая произошла 7 июля в Аланьи.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)