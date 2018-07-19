Вбивство українця в Туреччині: поліція заарештувала росіянина (фото)

Фото: flickr.com/David Parody

З'явилося фото арешту 30-річного зловмисника

Росіянин Андрій Похвальний побив до смерті 57-річного українця з Запоріжжя Андрія Сову під час відпочинку в Аланії. Правоохоронні органи Туреччини заарештували зловмисника. Про це повідомляє турецьке видання Star.

Турецька жандармерія затримала 30-річного громадянина Російської Федерації і відправила в суд Аланії, однак пізніше він був звільнений.

Місцева прокуратура оскаржила рішення суду і 17 липня Похвального знову взяли під варту. Зловмисника заарештував магістратський суд турецького міста Аланія.

Фото: star.com.tr

Нагадаємо, трагедія сталася в готельному комплексі на березі Середземного моря, куди українець приїхав на відпочинок. Росіянин зупинився в готелі навпроти. У вечір трагедії громадянин РФ крадькома пробрався на територію сусіднього готелю. Це сталося напередодні футбольного матчу. На території було багато людей. Між росіянином і українцем відбулася словесна перепалка. Похвальний вдарив жителя Запоріжжя. Чоловік упав потилицею на тверду поверхню. Його госпіталізували без свідомості, тиждень він пробув у комі, після чого помер. Нападнику загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Раніше очевидці розповіли деталі трагедії, яка сталася 7 липня в Аланії.

Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLER.rbc.ua)