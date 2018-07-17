Россиянин до смерти избил украинца в Турции: очевидцы рассказали детали трагедии

Фото: VoicePress

Тело погибшего украинца должны вернуть на Родину 17 июля

В Турции после недельной комы умер 57-семилетний украинец Андрей Сова, которого 7 июля в курортном городе Аланья избил 30-летний гражданин России Андрей Похвальный. Во вторник, 17 июля, тело погибшего должны привезти в родной город – Запорожье. В гостинице рассказали детали трагедии. Об этом сообщает ТСН.

Трагедия произошла в гостиничном комплексе на берегу Средиземного моря, куда украинец приехал на отдых. Россиянин остановился в гостинице напротив. В вечер трагедии гражданин РФ украдкой пробрался на территорию соседнего отеля.

"Наши пляжи расположены рядом. В тот вечер он прошел на наш пляж и вместе с украинцем они пошли смотреть футбол. Мы, конечно, его не выгоняли, хотя он нарушил правила", - сообщил совладелец гостиничного комплекса Атилла Донер.

По его словам, на террасе было очень много людей, и потому, пока не начался шум, охрана вообще не заметила чужака.

"Это было в 20:00, футбол начинался в 21:00", - отметил Донер.

Перед тем, как россиянин ударил мужчину, между ними произошел словесный конфликт. В ходе перепалки россиянин толкнул 57-летнего украинца, в результате чего мужчина споткнулся о заграждение и упал затылком на твердую поверхность.

Администраторы гостиницы вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу без сознания. Нападавшего задержали охранники.

"Его сразу задержала охрана нашего отеля, и затем мы передали его в руки жандармов", - сообщил управляющий гостиничным комплексом Мурат Гучлу.

Видео: Россиянин убил украинца (YouTube/ТСН)

В отделении полиции Андрей Похвальный уплатил залог - более тысячи долларов, и без права выезжать из Турции еще несколько дней находился на свободе. Позднее он был арестован. Сейчас россиянин находится в турецкой тюрьме и ждет суда.

По данным издания, нападающему грозит от восьми до 12 лет тюремного заключения.

Также сообщается, что украинца не могли не лечить без денег.

"По законам Турции, больница обязана принять – он поступил с кровотечением", - рассказал представитель туркомпании Мавлюд Марджанов.

Тело погибшего доставили из города Аланья в Анталию. Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу.

Утром во вторник, 17 июля, тело погибшего украинца специальным бортом должны транспортировать из Анталии в Запорожье.

Ранее жена зверски убитого украинца в Турции рассказала подробности.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)