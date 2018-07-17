Росіянин до смерті побив українця в Туреччині: очевидці розповіли подробиці трагедії

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Тіло загиблого українця мають повернути на Батьківщину 17 липня

У Туреччині після тижневої коми помер 57-семирічний українець Андрій Сова, якого 7 липня у курортному місті Аланія побив 30-річний громадянин Росії Андрій Похвальний. У вівторок, 17 липня, тіло загиблого повинні привезти в рідне місто – Запоріжжя. В готелі розповіли подробиці трагедії. Про це повідомляє ТСН.

Трагедія сталася в готельному комплексі на березі Середземного моря, куди українець приїхав відпочити. Росіянин зупинився в готелі навпроти. У вечір трагедії громадянин РФ крадькома пробрався на територію сусіднього готелю.

"Наші пляжі розташовані поруч. У той вечір він пройшов на наш пляж і разом з українцем вони пішли дивитися футбол. Ми, звичайно, його не виганяли, хоча він порушив правила", - розповів співвласник готельного комплексу Атілла Донер.

За його словами, на терасі було дуже багато людей, і тому, поки не почався шум, охорона взагалі не помітила чужинця.

"Це було в 20:00, футбол починався в 21:00", - відзначив Донер.

Перед тим, як росіянин вдарив чоловіка, між ними відбулася словесна перепалка. Під час конфлікту росіянин штовхнув 57-річного українця, той спіткнувся об огорожу і впав потилицею на тверду поверхню.

Адміністратори готелю викликали швидку медичну допомогу. Постраждалого госпіталізували до лікарні без свідомості. Нападника затримали охоронці.

"Його відразу затримала охорона нашого готелю, і потім ми передали його в руки жандармів", - повідомив керуючий готельним комплексом Мурат Гучлу.

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У відділенні поліції Андрій Похвальний сплатив заставу - понад тисячу доларів, і без права виїжджати з Туреччини ще кілька днів знаходився на волі. Пізніше він був заарештований. Зараз росіянин знаходиться в турецькій в'язниці і чекає суду.

За даними видання, нападнику загрожує від восьми до 12 років тюремного ув'язнення.

Також повідомляється, що українця не могли не лікувати без грошей.

"За законами Туреччини, лікарня зобов'язана прийняти – він вступив з кровотечею", - розповів представник туркомпанії Мавлюд Марджанов.

Тіло загиблого чоловіка доставили з міста Аланія в Анталію, фахівці мали провести судово-медичну експертизу.

Вранці у вівторок, 17 липня, тіло Андрія Сови спеціальним бортом повинні транспортувати з Анталії до Запоріжжя.

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