Убийца может быть не наказан: жена зверски убитого украинца в Турции рассказала подробности

Фото: facebook.com noen.at

Женщина пытается вернуть тело мужа на родину

Женщина уже вернулась в Запорожье и рассказала подробности о транспортировке тела мужа на родину, а также объяснила, что ждет россиянина, который совершил убийство. Обо всем этом она рассказала в интервью для сайта "Обозреватель".

Светлана, вдова 56-летнего жителя Запорожья Андрея Совы, которого убили в Турции сообщила, что сейчас она занимается получением необходимых справок в Министерстве иностранных дел для того, чтобы транспортировать тело мужа на родину.

"Транспортировать его обещала страховая компания. Я там подписала документы: разрешение на вскрытие, бальзамирование. Но мне нужно взять в нашем МИДе документы, чтобы доставить его сюда. Пока звоню по указанным на сайте телефонам, но никто не отвечает. Мне очень тяжело, я просто не знаю, как все это пережить", - рассказала женщина.

По мнению женщины, убийца ее мужа - россиянин Андрей Похвальный уже мог вылететь в Россию.

"Одни говорят, что запретили. А в отеле один из турков говорил, что лично его отмазывал, он уплатил деньги и выехал в Россию. Поэтому мне трудно сказать, где он", - рассказала Светлана и добавила, что ей посоветовали нанимать турецкого адвоката.

"В турецкой жандармерии мне сказали, что нужно нанимать турецкого адвоката. И добавили, что если адвокат не придет хотя бы на одно заседание, то дело я проиграю. Пока я не знаю, что делать", - призналась вдова.

Она рассказала, что 14 июля ее с мужем должны были вывезти санитарным самолетом в Запорожье, но вылет оттягивали несколько часов, а потом руководитель страховой компании сообщил, что ее муж скончался. Женщина вернулась домой по тем билетам, которые были оформлены при покупке путевки.

О своем погибшем муже Светлана рассказала, что он был добрым и не конфликтным человеком. Много лет проработал мастером на железной дороге, а когда вышел на пенсию, пошел работать сторожем.

Фото: Светлана и Андрей (obozrevatel.com)

Их поездка на курорт в Аланью – была первым отпуском за границей. И отдохнуть они успели всего один день. На следующий день после прибытия, во время просмотра футбольного матча, на 56-летнего украинца напал 30-летний россиянин, который был раздражен из-за проигрыша своей сборной.

"Это случилось возле бассейна, там у них есть бар. Андрей лежал головой на асфальте, а его ноги находились на кафельном возвышении, это возвышение в половину человеческого роста. Люди говорили: это как нужно было швырнуть человека, чтобы он так упал! Те, кто видел, рассказывали, что Андрей никого не трогал, он там просто ходил и смотрел футбол, он очень спокойный и добрый человек. А россиянин был очень разозлен проигрышем их сборной. Он был в гневе, так люди и говорили. Он такой здоровый, высокий, ему 30 лет. А мой Андрей невысокого роста, ему 56 лет. С какой силой надо было его ударить, чтобы убить. А теперь уже говорят, что это было убийство по неосторожности", - рассказала подробности инцидента Светлана.

Напомним, STYLER ранее писал о том, что в Турции россиянин до полусмерти избил украинца.

Видео: STYLER.rbc.ua