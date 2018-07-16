Вбивця може бути не покараний: дружина по-звірячому вбитого українця в Туреччині розповіла подробиці

Фото: facebook.com noen.at

Жінка намагається повернути тіло чоловіка на батьківщину

Жінка повернулася в Запоріжжя і розповіла подробиці про транспортування тіла чоловіка на батьківщину і що чекає росіянина, який скоїв вбивство. Про все це вона розповіла в інтерв'ю для сайту "Обозреватель".

Світлана, вдова, 56-річного жителя Запоріжжя Андрія Сови, якого вбили в Туреччини повідомила, що зараз вона займається отриманням необхідних довідок у Міністерстві закордонних справ для того, щоб транспортувати тіло чоловіка на батьківщину.

"Транспортувати його обіцяла страхова компанія. Я там підписала документи: дозвіл на розтин, бальзамування. Але мені потрібно взяти в нашому МЗС документи, щоб доставити його сюди. Поки телефоную за вказаними на сайті телефонами, але ніхто не відповідає. Мені дуже важко, я просто не знаю, як все це пережити", - розповіла жінка.

На її думку, вбивця її чоловіка, росіянин Андрій Похвальний вже міг вилетіти до Росії.

"Одні кажуть, що заборонили. А в готелі один з турків казав, що особисто його відмазував, він сплатив гроші і виїхав у Росію. Тому мені важко сказати, де він", - розповіла Світлана і додала, що їй порадили наймати турецького адвоката.

"У турецької жандармерії мені сказали, що потрібно наймати турецького адвоката. І додали, що якщо адвокат не прийде хоча б на одне засідання, то справу я програю. Поки я не знаю, що робити", - зізналася вдова.

Вона розповіла, що 14 липня її з чоловіком мали вивезти санітарним літаком в Запоріжжя, але виліт відтягували кілька годин, а потім керівник страхової компанії повідомив, що її чоловік помер. Жінка повернулася додому за тими квитками, які були оформлені при купівлі путівки.

Про свого загиблого чоловіка Світлана розповіла, що він був доброю і не конфліктною людиною. Багато років пропрацював майстром на залізниці, а коли вийшов на пенсію – пішов працювати сторожем.

Фото: Світлана і Андрій (obozrevatel.com)

Їх поїздка на курорт в Аланію – була першою відпусткою за кордоном. І вони встигли відпочити всього один день. На наступний день після прибуття, під час перегляду футбольного матчу, на 56-річного українця напав 30-річний росіянин, який був роздратований через програш своєї збірної.

"Це сталося біля басейну, там у них є бар. Андрій лежав головою на асфальті, а його ноги були на кахельному узвишші, це піднесення в половину людського зросту. Люди говорили: це як треба було жбурнути людину, щоб він так впав! Ті, хто бачив, розповідали, що Андрій нікого не чіпав, він там просто ходив і дивився футбол, він дуже спокійний і добрий чоловік. А росіянин був дуже розлючений програшем збірної. Він був у гніві, так люди і говорили. Він такий здоровий, високий, йому 30 років. А мій Андрій невисокого зросту, йому 56 років. З якою силою треба було його вдарити, щоб убити. А тепер вже говорять, що це було вбивство з необережності", - розповіла подробиці інциденту Світлана.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Туреччині росіянин до напівсмерті побив українця.

Відео: STYLER.rbc.ua