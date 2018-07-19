Жінка розчленувала чоловіка і місяць "удобряла" їм город

В ході сварки жінка вбила чоловіка, сховавши останки на городі
В Агризькому районі татарстанського села Старе Сляково 32-річна жінка вбила свого 33-річного чоловіка, розчленувала його і зберегла останки серед кабачків в городі свого будинку. Про це повідомляється на сайті видання ProKazan.ru.
Вбивство сталося десь в середині липня.
"В ході сварки жінка вбила чоловіка, а після розчленувала його, сховавши останки серед рослин. Чоловіка з 13 червня оголосили в розшук, 10 липня убитий був виявлений", - повідомило джерело.
Порушено кримінальну справу. Жінку затримали. У неї вдома поліцейські вилучили ножі, столярні інструменти і килим.
Зараз ведеться слідство.
Раніше ми повідомляли про те, що правоохоронні органи Туреччини заарештували росіянина Андрія Похвального, який побив до смерті 57-річного українця з Запоріжжя Андрія Сову під час відпочинку в Аланії. Трагедія сталася в готельному комплексі на березі Середземного моря, куди українець приїхав на відпочинок з дружиною.
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