Начитался в интернете: мужчина убил свою подругу и съел ее мозг

Коллаж РБК-Украина

Мужчина совершил преступление ради вдохновения

Молодой российский поэт Дмитрий Лучин убил свою подругу, а затем поджарил ее мозг и съел. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Как объяснил сам преступник, он решился на такое жестокое убийство после того, как прочитал в интернете про ритуальные убийства и маньяков. Кроме того, Лучин сообщил, что получил сексуальное наслаждение во время убийства.

Мужчина рассказал, что он пытался вызвать дьявола, но у него не получилось. После этого, он взял мясорубку и пропустил через нее череп убитой подруги. Кусочки мозга он поджарил и съел, запивая кровью убитой.

Как объяснил Лучин, это убийство было необходимо совершить, так как ему было необходимо вдохновение для написания стихов.

Обвинители в суде отметили, что это убийство было похоже на ритуальное убийство известного американского маньяка Джеффри Дамера.

Напомним, преступление произошло в марте 2017 года. Молодой поэт Дмитрий Лучин убил свою подругу, с которой познакомился в социальных сетях.

После недолгого общения, женщина пригласила парня к себе домой. Во время ужина, Лучин ударил хозяйку дома бутылкой вина по голове. Когда она потеряла сознание, он нанес ей четыре ножевых ранения в область груди, а потом столярным молотком разбил ей черепную коробку и начал отрезать кусочки мозга, чтобы съесть.

Следователи задержали подозреваемого через несколько часов после совершения убийства. В его квартире нашли вещи со следами крови убитой.

Дмитрий Лучин – молодой российский поэт, в 2016 году был признан поэтом года по версии Российского союза писателей.

Кстати, женщина расчленила мужа и месяц "удобряла" им огород.

Видео: РБК-Украина