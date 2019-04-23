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Почнеться різанина: Жириновський відзначився новим маренням про Україну (відео)

STYLERЖиття    23.04.2019 - 09:19
Почнеться різанина: Жириновський відзначився новим маренням про Україну (відео)
Жириновський загрожує Україні різаниною (колаж РБК-Україна)

Жириновський пригрозив трьом українським містам вторгненням російських добровольців

Володимир Жириновський заявив, що мир з Україною неможливий, оскільки українці ненавидять росіян і відкрито це демонструють. А ескалація конфлікту вигідна тільки одній країні - США. Про це одіозный політик розповів в пропагандистській програмі Соловйова на росТБ.

При цьому Жириновський стверджує, що Україна потрібна для того, щоб спровокувати Росію розв'язати війну в українських містах, куди підуть російські добровольці і влаштують там різанину, щоб захистити російськомовне населення.

"Україну зробили, щоб спровокувати війну. А антиросійські настрої потрібні для того, щоб ми все-таки на якомусь етапі не витримали і почали захищати росіян - це наше завдання. Президент буде зобов'язаний вступити, і почнеться різанина в Харкові, в Дніпропетровську, Чернігові чи ще десь. Наші добровольці поїдуть, щоб їх (росіян живуть в україні. - Ред.) захистити, - заявив Жириновський.

Далі Жириновський сказав, що в Україні почнеться нова Сирія, новий Афганістан. І буде погано і росіянам і українцям, і Європі, а виграє тільки США.

Жириновський лякає українців різаниною (відео: YouTube)

Користувачів мережі дуже насмішили такі слова. Вони залишили безліч уїдливих коментарів:

  • "Жирику, жги!"
  • "Його колись попустить?"
  • "Ось далася їм Україна, в свою глибинку подивіться!"
  • "Прокинувся, ці "добровольці" давно вже в Україні..."
  • "Жирик перший на Арматі поїде, ще б пак, там тепер санвузол є."

Раніше Збройні сили України показали на відео висадку десанту однієї з бригад десантно-штурмових військ з вертольота Мі-8.

Нагадаємо, з'явилося відео ліквідації російського окупанта, яке вразило мережу. Снайпер ВСУ спритно ліквідував бойовика-кулеметника в зоні проведення ООС.

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