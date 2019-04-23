ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Начнется резня: Жириновский отличился новым бредом об Украине (видео)

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 09:19
Начнется резня: Жириновский отличился новым бредом об Украине (видео)
Жириновский грозит Украине резней (коллаж РБК-Украина)

Жириновский угрожает трем украинским городам вторжением российских добровольцев

Владимир Жириновский заявил, что мир с Украиной невозможен, поскольку украинцы ненавидят россиян и открыто это демонстрируют. А эскалация конфликта выгодна только одной стране - США. Об этом одиозный политик рассказал в пропагандистской програме Соловьева на росТВ.

При этом Жириновский утверждает, что Украина нужна для того, чтобы спровоцировать Россию развязать войну в украинских городах, куда пойдут российские добровольцы и устроят там резню, чтобы защитить русскоязычное население.

"Украину сделали, чтобы спровоцировать войну. А антироссийские настроения нужны для того, чтобы мы все-таки на каком-то этапе не выдержали и начали защищать россиян - это наша задача. Президент будет обязан вступить, и начнется резня в Харькове, в Днепропетровске, в Чернигове или еще где-то. Наши добровольцы поедут, чтобы их (россиян живущих в украине. - Ред.) защитить, - завил Жириновский.

Дальше Жириновский сказал, что в Украине начнется новая Сирия, новый Афганистан. И будет плохо и россиянам и украинцам, и Европе, а выиграет только США.

Жириновский пугает украинцев резней (видео: YouTube)

Пользователей сети очень позабавили такие слова. Они оставили множество язвительных комментариев:

  • "Жирик, жги!"
  • "Его когда-то попустит?"
  • "Вот далась им Украина, в свою глубинку посмотрите!"
  • "Проснулся, эти "добровольцы" давно уже в Украине..."
  • "Жирик первый на Армате поедет, еще бы, там теперь санузел есть."

Ранее Вооруженные силы Украины показали на видео высадку десанта одной из бригад десантно-штурмовых войск с вертолета Ми-8.

Напомним, появилось видео ликвидации российского оккупанта, которое поразило сеть. Снайпер ВСУ ловко ликвидировал боевика-пулеметчика в зоне проведения ООС.

Боевики на Донбассе активизировали обстрелы, погиб военный Голос фронта: как прошел день выборов вблизи оккупированного Донецка
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ДонбассЖириновский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь