Начнется резня: Жириновский отличился новым бредом об Украине (видео)

Жириновский грозит Украине резней (коллаж РБК-Украина)

Жириновский угрожает трем украинским городам вторжением российских добровольцев

Владимир Жириновский заявил, что мир с Украиной невозможен, поскольку украинцы ненавидят россиян и открыто это демонстрируют. А эскалация конфликта выгодна только одной стране - США. Об этом одиозный политик рассказал в пропагандистской програме Соловьева на росТВ.

При этом Жириновский утверждает, что Украина нужна для того, чтобы спровоцировать Россию развязать войну в украинских городах, куда пойдут российские добровольцы и устроят там резню, чтобы защитить русскоязычное население.

"Украину сделали, чтобы спровоцировать войну. А антироссийские настроения нужны для того, чтобы мы все-таки на каком-то этапе не выдержали и начали защищать россиян - это наша задача. Президент будет обязан вступить, и начнется резня в Харькове, в Днепропетровске, в Чернигове или еще где-то. Наши добровольцы поедут, чтобы их (россиян живущих в украине. - Ред.) защитить, - завил Жириновский.

Дальше Жириновский сказал, что в Украине начнется новая Сирия, новый Афганистан. И будет плохо и россиянам и украинцам, и Европе, а выиграет только США.

Жириновский пугает украинцев резней (видео: YouTube)

Пользователей сети очень позабавили такие слова. Они оставили множество язвительных комментариев:

"Жирик, жги!"

"Его когда-то попустит?"

"Вот далась им Украина, в свою глубинку посмотрите!"

"Проснулся, эти "добровольцы" давно уже в Украине..."

"Жирик первый на Армате поедет, еще бы, там теперь санузел есть."

Ранее Вооруженные силы Украины показали на видео высадку десанта одной из бригад десантно-штурмовых войск с вертолета Ми-8.

Напомним, появилось видео ликвидации российского оккупанта, которое поразило сеть. Снайпер ВСУ ловко ликвидировал боевика-пулеметчика в зоне проведения ООС.