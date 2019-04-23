Почнеться різанина: Жириновський відзначився новим маренням про Україну (відео)

Володимир Жириновський заявив, що мир з Україною неможливий, оскільки українці ненавидять росіян і відкрито це демонструють. А ескалація конфлікту вигідна тільки одній країні - США. Про це одіозный політик розповів в пропагандистській програмі Соловйова на росТБ.

При цьому Жириновський стверджує, що Україна потрібна для того, щоб спровокувати Росію розв'язати війну в українських містах, куди підуть російські добровольці і влаштують там різанину, щоб захистити російськомовне населення.

"Україну зробили, щоб спровокувати війну. А антиросійські настрої потрібні для того, щоб ми все-таки на якомусь етапі не витримали і почали захищати росіян - це наше завдання. Президент буде зобов'язаний вступити, і почнеться різанина в Харкові, в Дніпропетровську, Чернігові чи ще десь. Наші добровольці поїдуть, щоб їх (росіян живуть в україні. - Ред.) захистити, - заявив Жириновський.

Далі Жириновський сказав, що в Україні почнеться нова Сирія, новий Афганістан. І буде погано і росіянам і українцям, і Європі, а виграє тільки США.

Жириновський лякає українців різаниною (відео: YouTube)

Користувачів мережі дуже насмішили такі слова. Вони залишили безліч уїдливих коментарів:

"Жирику, жги!"

"Його колись попустить?"

"Ось далася їм Україна, в свою глибинку подивіться!"

"Прокинувся, ці "добровольці" давно вже в Україні..."

"Жирик перший на Арматі поїде, ще б пак, там тепер санвузол є."

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