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"Сподіваюся, всі живі": ДТП під Києвом потрапило на камеру (відео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 16:56
Ілюстративне фото: аварія (facebook.com Kyivpastrans)
Ілюстративне фото: аварія (facebook.com Kyivpastrans)

Користувачів мережі вразив один цікавий факт

Сьогодні, 20 червня, під час проведення мотогонок на автодромі в Києві відбулася серйозна ДТП. Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"ДТП під Києвом: падіння пілота на мотогонках SBK-2018 на автодромі Чайка", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах видно, що водій мотоцикла не впорався з керуванням і перекинувся на повороті.

Відео: ДТП в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Проте найбільше користувачів мережі вразила реакція маленької дівчинки, яка стала свідком події.

"Таке враження, що дівчинка кожен день таке бачить – навіть не сіпнулася. Дуже дивно. Батькам пояснити, що небезпечно стояти так близько. Сподіваюся, всі живі", - сказала користувач Терешко Ольга.

"Дівчинка якраз не дивна. Зараз в кожному другому фільмі крові, війни і вибухів більше, ніж можна побачити за все життя. Суспільство змінюється", - підкреслив юзер Антон Свистун.

"Мені здається, дівчата в рожевому одязі – найхоробріші і незворушні", - сказав користувач Володимир Юрченко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 19 червня, в окупованому Росією Криму на трасі Сімферополь-Миколаївка відбулася серйозна ДТП. Про це повідомили в т. н. "МНС РФ по Криму". Аварія сталася біля села Лікарське. Легковий автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з КАМАЗом, який перевозив зерно. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. Всі вони знаходились у легковому автомобілі.

На місце аварії прибули рятувальники. В ліквідації наслідків ДТП було задіяно 20 людина і сім одиниць техніки.

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Теги: ДТП, авария, Київ
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