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"Надеюсь, все живы": ДТП под Киевом попало на камеру (видео)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 16:56
Иллюстративное фото: авария (facebook.com Kyivpastrans)
Иллюстративное фото: авария (facebook.com Kyivpastrans)

Пользователей сети поразил один интересный факт

Сегодня, 20 июня, во время проведения мотогонок на автодроме в Киеве произошло серьезное ДТП. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП под Киевом: падение пилота на мотогонках SBK-2018 на автодроме Чайка", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах видно, что водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся на повороте.

Видео: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Однако больше остальных пользователей сети поразила реакция маленькой девочки, которая стала свидетельницей происшествия.

"Такое впечатление, что девочка каждый день такое видит – даже не дернулась. Очень странно. Родителям объяснить бы, что опасно так близко стоять. Надеюсь, все живы", - сказала пользователь Ольга Терешко.

"Девочка как раз не странная. Сейчас в каждом втором фильме крови, войны и взрывов больше, чем можно увидеть за всю жизнь. Общество меняется", - подчеркнул юзер Антон Свистун.

"Мне кажется, девочки в розовой одежде – самые храбрые и невозмутимые", - сказал пользователь Владимир Юрченко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, вечером во вторник, 19 июня, в оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь-Николаевка произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в т.н. "МЧС РФ по Крыму". Авария произошла возле села Лекарственное. Легковой автомобиль Toyota Corolla столкнулся с КАМАЗом, который перевозил зерно. В результате ДТП погибли пять человек. Все они находились в легковом автомобиле.

На место аварии прибыли спасатели. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 20 человек и семь единиц техники.

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Теги: ДТП, авария, Киев
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