"Треба бути повним ідіотом": українцям нагадали про причини не їхати на ЧС-2018

Поїздки в РФ можуть обернутися серйозними наслідками для українців

Українців вкотре закликали відмовитися від поїздок в Росію на ЧС-2018, тому що це може обернутися серйозними наслідками. Про це "Апострофу" розповів військовий експерт і блогер Олексій Арестович.

"Але найкраще, що можна було зробити – це не їхати в Росію, тому що це ворожа держава, яка вже п'ятий рік фальсифікує кримінальні справи проти українських громадян щодо тяжких та особливо тяжких статтями Кримінального кодексу. Треба бути повним ідіотом, щоб туди пертися", - сказав експерт.

Арестович зазначив, що Росія завжди буде пам'ятати про відносини з Україною і шукати всілякі приводи для прояву агресії

"Я сам – людина Землі, космополіт, і мені хочеться, щоб всі люди один одного любили, було свято спорту, ми забули про війну... Але потрібно розуміти, що ми можемо тричі забути, а росіяни ніколи не забудуть", - додав Арестович.

Раніше український музикант прокоментував візити українців на ЧС-2018.

"Зараз ми знаходимося в такій історичній ситуації, що нічого не може бути без політики. Як їм не хотілося б говорити, що тут - ми хороші, а там - як карта ляже, так не буває. Все звузилося вже до простого питання - хто не з нами, той проти нас", - вважає Сидоренко.

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