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"Надо быть полным идиотом": украинцам напомнили о причинах не ехать на ЧМ-2018

STYLERLIFE        15.06.2018 - 19:02
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup)
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup)

Поездки в РФ могут обернуться серьезными последствиями для украинцев

Украинцев в который раз призвали отказаться от поездок в Россию на ЧМ-2018, потому что это может обернуться серьезными последствиями. Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Но лучшее, что можно было сделать – это не ехать в Россию, потому что это враждебное государство, которое уже пятый год фальсифицирует уголовные дела против украинских граждан по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Надо быть полным идиотом, чтобы туда переться", - сказал эксперт.

Арестович отметил, что Россия всегда будет помнить об отношениях с Украиной и искать всяческие поводы для проявления агрессии

"Я сам – человек Земли, космополит, и мне хочется, чтобы все люди друг друга любили, был праздник спорта, мы забыли про войну… Но нужно понимать, что мы можем трижды забыть, а россияне никогда не забудут", - добавил Арестович.

Ранее украинский музыкант прокомментировал визиты украинцев на ЧМ-2018.

"Сейчас мы находимся в такой исторической ситуации, что ничего не может быть без политики. Как им не хотелось бы говорить, что здесь - мы хорошие, а там - как карта ляжет, так не бывает. Все сузилось уже до простого вопроса - кто не с нами, тот против нас", - считает Сидоренко.

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Теги: чм 2018
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