"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві

Користувачі мережі обурені роликом з молодими людьми, які хочуть дружніх відносин з РФ

Користувач Facebook Сергій Наумович розмістив на своїй сторінці відео, яке активно поширюється по мережі і викликає шок у українців.

У ролику можна побачити нібито українську молодь в Києві, яка жадає дружби з Росією.

Наумович повідомив, що дане відео виклав російський блогер.

"У Києві російський блогер знайшов любителів "дружби з РФ" і поширює цей видос в мережі. У непідготовленого глядача може скластися враження, що кияни вже готові дружити з "русским миром". Може хтось впізнає своїх друзів/сусідів", - підписав відеоролик Сергій Наумович.

Фото: facebook.com/sergonaumovich

Українські інтернет-користувачі з підозрою поставилися до даного відео і не вірять, що на відео присутні кияни.

"Це такі кияни, як я балерина", - зазначила одна з фоловерів Наумовича.

Скріншот: facebook.com/sergonaumovich

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