Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве

STYLERLIFE        09.06.2018 - 22:09
Скриншот: facebook.com/sergonaumovich
Скриншот: facebook.com/sergonaumovich

Пользователи сети возмущены роликом с молодыми людьми, которые хотят дружеских отношений с РФ

Пользователь Facebook Сергей Наумович разместил на своей странице видео, которое активно распространяется по сети и вызывает шок у украинцев.

В ролике можно увидеть якобы украинскую молодежь в Киеве, которая жаждет дружбы с Россией.

Наумович сообщил, что данное видео выложил российский блогер.

"В Киеве российский блогер нашел любителей "дружбы с РФ" и распространяет этот видос в сети. У неподготовленного зрителя может сложиться впечатление, что киевляне "уже готовы" дружить с "русским миром". Может кто-то узнает своих друзей/соседей", - подписал видеоролик Сергей Наумович.

Фото: facebook.com/sergonaumovich

Украинские интернет-пользователи с подозрением отнеслись к данному видео и не верят, что на видео присутствуют киевляне.

"Это такие киевляне, как я балерина", - отметила одна из фолловеров Наумовича.

Скриншот: facebook.com/sergonaumovich

Ранее эксперт рассказал, как Россия может повторить судьбу СССР.

"Моя жизнь никогда не будет зависеть от политики": Алан Бадоев высказался о работе в России "Пробить коридор в Крым": украинский генерал предупредил, что Путин не отказался от старых планов
Теги: Украина, Россия
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь