"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве

Пользователи сети возмущены роликом с молодыми людьми, которые хотят дружеских отношений с РФ
Пользователь Facebook Сергей Наумович разместил на своей странице видео, которое активно распространяется по сети и вызывает шок у украинцев.
В ролике можно увидеть якобы украинскую молодежь в Киеве, которая жаждет дружбы с Россией.
Наумович сообщил, что данное видео выложил российский блогер.
"В Киеве российский блогер нашел любителей "дружбы с РФ" и распространяет этот видос в сети. У неподготовленного зрителя может сложиться впечатление, что киевляне "уже готовы" дружить с "русским миром". Может кто-то узнает своих друзей/соседей", - подписал видеоролик Сергей Наумович.
Фото: facebook.com/sergonaumovich
Украинские интернет-пользователи с подозрением отнеслись к данному видео и не верят, что на видео присутствуют киевляне.
"Это такие киевляне, как я балерина", - отметила одна из фолловеров Наумовича.
Скриншот: facebook.com/sergonaumovich
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