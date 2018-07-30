Поглумився і пішов проводжати додому: у Миколаївській області зґвалтували неповнолітню

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Поліція встановила, що було троє ґвалтівників

У Миколаївській області троє чоловіків зґвалтували 15-річну дівчинку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

В поліцію звернулася мати потерпілого підлітка, яка заявила, що над її 15-річною дочкою поглумилися. Вона розповіла, що донька не прийшла додому ночувати і вона пішла її шукати самостійно. Дівчинку вона знайшла на вулиці.

Постраждала розповіла, що її зґвалтували, при чому вона візуально пам'ятає тільки одного чоловіка. Дівчинка повідомила, що вона гуляла разом з подругою і випила трохи алкоголю. Потім вона опинилася в місцевому парку в компанії трьох чоловіків. З-за впливу алкоголю, вона запам'ятала інтимні стосунки лише з тим хлопцем, який проводжав її додому.

Поліція провела оперативно-розшукові заходи і встановила, що дівчинка перебувала в парку з трьома чоловіками, які скористалися її станом і поглумилися над нею. Підозрюваних затримали, це місцеві жителі, яким по 19 років. Потерпіла, а також підозрювані зараз проходять судово-медичну експертизу.

Поліція проводить слідчі дії для того, щоб з'ясувати всі обставини злочину та знайти свідків або осіб, причетних до скоєння згвалтування.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 КК України ("Зґвалтування"). Якщо вина хлопців буде доведена, їм загрожує термін від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми писали про те, як дві українки розповіли, як потрапили в рабство.

Відео: РБК-Україна