"Нарешті": український блогер поплатився за "громадянську війну" (відео)

Скріншот з відео

Львівському провокатору дісталося від активістів

У Львові активісти облили зеленкою скандального блогера Павла Хоміва, який писав про "громадянську війну" в Україні. Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці Ігор Зінкевич.

Інцидент стався біля Галицького суду Львова.

20.07.2018 Хоміва зловили біля суду і облили зеленкою, затримали Оруджева Руслана ( Ruslan Orudgev ) Опубліковано Igor Zinkevych П'п'ятниця, 20 липня 2018 р.

У Львові активісти облили зеленкою скандального блогера Павла Хоміва

Скріншот поста (facebook.com/Павло Хомів)

Поліція затримала бійця АТО і журналіста Руслана Оруджева.

"Пан Хомів від несподіваної зустрічі ледь не втратив свідомість. Падав на землю і кидався на паркан. Ледь заспокоївся", - розповіли свідки місцевому виданню "Форпост".

Користувачі в коментарях вважають, що блогер ще легко відскіпався.

"Хоміва не тільки зеленкою треба облити, а посадити за сепаратизм", - написав один юзер.

Скріншот (facebook.com/igor.zinkevych)

Про блогера городяни кажуть так: "Місцевий божевільний сєпар. Поливає брудом АТОшників, добровольців, волонтерів і взагалі все українське. Щоб не сидіти за корупцію - косить під дурачка".

Скріншот (facebook.com/igor.zinkevych)

Скріншот (forpost.lviv.ua)

Нагадаємо, раніше активісти накинулися з кулаками на нардепа Гаврилюка.

Відео: РБК-Україна