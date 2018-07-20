"Нарешті": український блогер поплатився за "громадянську війну" (відео)

Львівському провокатору дісталося від активістів
У Львові активісти облили зеленкою скандального блогера Павла Хоміва, який писав про "громадянську війну" в Україні. Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці Ігор Зінкевич.
Інцидент стався біля Галицького суду Львова.
20.07.2018 Хоміва зловили біля суду і облили зеленкою, затримали Оруджева Руслана ( Ruslan Orudgev )Опубліковано Igor Zinkevych П'п'ятниця, 20 липня 2018 р.
У Львові активісти облили зеленкою скандального блогера Павла Хоміва
Скріншот поста (facebook.com/Павло Хомів)
Поліція затримала бійця АТО і журналіста Руслана Оруджева.
"Пан Хомів від несподіваної зустрічі ледь не втратив свідомість. Падав на землю і кидався на паркан. Ледь заспокоївся", - розповіли свідки місцевому виданню "Форпост".
Користувачі в коментарях вважають, що блогер ще легко відскіпався.
"Хоміва не тільки зеленкою треба облити, а посадити за сепаратизм", - написав один юзер.
Скріншот (facebook.com/igor.zinkevych)
Про блогера городяни кажуть так: "Місцевий божевільний сєпар. Поливає брудом АТОшників, добровольців, волонтерів і взагалі все українське. Щоб не сидіти за корупцію - косить під дурачка".
Скріншот (facebook.com/igor.zinkevych)
Скріншот (forpost.lviv.ua)
Нагадаємо, раніше активісти накинулися з кулаками на нардепа Гаврилюка.
Відео: РБК-Україна