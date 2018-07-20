"Наконец-то": украинский блогер поплатился за "гражданскую войну" (видео)

Скриншот из видео

Львовскому провокатору досталось от активистов

Во Львове активисты облили зеленкой скандального блогера Павла Хомива, который писал о "гражданской войне" в Украине. Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел возле Галицкого суда Львова.

20.07.2018 Хоміва зловили біля суду і облили зеленкою, затримали Оруджева Руслана ( Ruslan Orudgev ) Опубліковано Igor Zinkevych П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Во Львове активисты облили зеленкой скандального блогера Павла Хомива

Скриншот поста (facebook.com/Павло Хомів)

Полиция задержала бойца АТО и журналиста Руслана Оруджева.

"Господин Хомив от неожиданной встречи едва не потерял сознание. Падал на землю и бросался на забор. Едва успокоился", - рассказали свидетели местному изданию "Форпост".

Пользователи в комментариях считают, что блогер еще легко отделался.

"Хомива не только зеленкой надо облить, а посадить за сепаратизм", - написал один юзер.

Скриншот (facebook.com/igor.zinkevych)

О самом блогере горожане говорят так: "Местный сумасшедший сепар. Поливает грязью АТОшников, добровольцев, волонтеров и вообще все украинское. Чтобы не сидеть за коррупцию - косит под дурачка".

Скриншот (facebook.com/igor.zinkevych)

Скриншот (forpost.lviv.ua)

Напомним, ранее активисты набросились с кулаками на нардепа Гаврилюка.

Видео: РБК-Украина