"Наконец-то": украинский блогер поплатился за "гражданскую войну" (видео)

STYLER LIFE 20.07.2018 - 19:29
Скриншот из видео Скриншот из видео

Львовскому провокатору досталось от активистов

Во Львове активисты облили зеленкой скандального блогера Павла Хомива, который писал о "гражданской войне" в Украине. Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел возле Галицкого суда Львова.

 

20.07.2018 Хоміва зловили біля суду і облили зеленкою, затримали Оруджева Руслана ( Ruslan Orudgev )

Опубліковано Igor Zinkevych П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Во Львове активисты облили зеленкой скандального блогера Павла Хомива

&quot;Наконец-то&quot;: украинский блогер поплатился за &quot;гражданскую войну&quot; (видео)

Скриншот поста (facebook.com/Павло Хомів)

Полиция задержала бойца АТО и журналиста Руслана Оруджева.

"Господин Хомив от неожиданной встречи едва не потерял сознание. Падал на землю и бросался на забор. Едва успокоился", - рассказали свидетели местному изданию "Форпост".

Пользователи в комментариях считают, что блогер еще легко отделался.

"Хомива не только зеленкой надо облить, а посадить за сепаратизм", - написал один юзер.

&quot;Наконец-то&quot;: украинский блогер поплатился за &quot;гражданскую войну&quot; (видео)

Скриншот (facebook.com/igor.zinkevych)

О самом блогере горожане говорят так: "Местный сумасшедший сепар. Поливает грязью АТОшников, добровольцев, волонтеров и вообще все украинское. Чтобы не сидеть за коррупцию - косит под дурачка".

&quot;Наконец-то&quot;: украинский блогер поплатился за &quot;гражданскую войну&quot; (видео)

Скриншот (facebook.com/igor.zinkevych)

&quot;Наконец-то&quot;: украинский блогер поплатился за &quot;гражданскую войну&quot; (видео)

Скриншот (forpost.lviv.ua)

Напомним, ранее активисты набросились с кулаками на нардепа Гаврилюка.

Видео: РБК-Украина

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Теги:  сепаратизм,  блогер