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"Нам не можна закінчувати війну": письменник і учасник АТО зробив шокуючу заяву

STYLERLIFE        29.06.2018 - 16:14
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Українські воїни опиняться в жахливому становищі після закінчення військових дій

Учасник АТО, волонтер і письменник Юрій Руденко заявив, що війну на Донбасі закінчувати не можна. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хочете зради з присмаком ганьби? Нам не можна закінчувати війну на Донбасі. От не можна і все тут. Тобто прагнути до перемоги потрібно, а ось досягати її - не факт. Якщо завтра кремлівський Карлик виступить по всім "рашаканалам", і скаже, мовляв, сорі помилочка вийшла, ми всіх наобманули. Ось Крим, забирайте, ось війська РФ на бамбасе, щазз ми їх виведемо - так ось це буде для України просто трагедія..." – заявив учасник АТО.

"Якщо "заваруха на сході" закінчиться, то наше багатостраждальне військо, знову опиниться в ситуації - "валіза без ручки" - нікому не потрібне. Фінансування (силами прогресивних політиків звичайно) піде на спад, а престиж професії знизиться..." – зазначив він.

"Уроки минулого будуть забуватися, посади займуть "мирні військові". І знову почнеться повільна, непомітна деградація. Мало того, в деякій мірі, зникне сенс життя багатьох людей. Адже коли війна закінчиться, великій кількості волонтерів, журналістів, технарів - не буде чим зайнятися", - вважає Руденко.

"Ось такий парадокс. Війна - це дуже погано, збитки, руйнування і загибель людей, це трагедія. Але, в той же час, війна - це (пальці ледве набирають це слово) - війна це добре... Це як дамоклів меч, який постійно "тримає в тонусі", це фактично сенс життя нашого війська і стимулятор розвитку країни", - додав учасник АТО.

"Можливо, саме для того, щоб був такий стимулятор, Держава Ізраїль все ніяк не скине в море Палестинську автономію з місцевими "гарячими головами". А може..." – написав він.

Скріншот поста (facebook.com/rudenko.yury)

Деякі користувачі мережі погодилися з Руденко, інші вважають, що він не правий:

"Ну - фігня ж, Юра, не вигадуй. Або ти про недокомплект хочеш тут поговорити...? Скінчиться - повернуться до своїх робіт будівельники, підприємці, вчителі... Не вигадуй. Ти сам знаєш, на передку - більшість все-таки ще хоч трохи ідейні люди. Далеко не військові в мирний час...".

"Юра, ти жахливо правий, народ, що живе на межі ліні і байдужості до себе подібних, ворушиться тільки в стані загрози і поки є загроза - є прогрес розвитку... Парадокс".

"Щось в цьому є".

"Справа не тільки в армії. У випадку "раптового" завершення війни, нам ще доведеться відновлювати інфраструктуру цих регіонів. Вливати фінанси в розвиток їх економіки і на додачу вішати собі на шию величезну кількість сепарів, для яких наша країна є ворогом".

"По-перше, посади і так зайняли "військові-пацифісти", а по-друге, все ж закінчення війни дасть грунтовний поштовх іншим сферам економіки. Як мінімум навряд чи є бажаючі ризикнути капіталом в країні, яка, можливо, завтра буде повномасштабно воювати".

"Юр, вибач, але в корені з тобою не згодна. Сподіваюся, ти читав Сунь Дзи "Мистецтво війни".

"Згоден на всі 100".

Скріншот коментарів (facebook.com/rudenko.yury)

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Теги: АТО, война на Донбассе, военнослужащие
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