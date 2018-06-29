"Он погиб, чтобы ты жил": в сети напомнили об отважном украинском добровольце – оперном певце Василии Слипаке

29 июня отмечают годовщину смерти певца Парижской оперы

Украинцам напомнили о погибшем в зоне АТО на Донбассе оперном певце, добровольце Василии Слипаке. На странице волонтерской организации "Повернись живим" в соцсети Facebook рассказали о последнем дне жизни воина.

"В то утро традиционная ночная "дискотека" зоны АТО не закончилась с первым солнцем. Слева - направо, в гору карабкался тот горящий диск, подсвечивая пыль на горизонте, а земля продолжала вздрагивать, словно пытаясь проснуться от ночного кошмара... Небо рвали пополам звуки выстрелов артиллерии. Традиционный "ночной дозор": две машины с пушками Д-20, которые занимались контрбатарейной работой, не вернулись на базу. Вместо этого в сторону передовой поехали еще четыре и машина с дополнительным БК", - рассказали в сети.

"Над Светлодарской дугой поднималась пыль и серый дым. И целый день, неритмично, как больное сердце, линия разграничения стучала 120-м, 122-м и 152-м калибром в сухую восточную почву. Этот грохот был слышен за многие километры, а если коснуться ладонью земли, - это больное сердцебиение войны можно было почувствовать..." – отметили в сообществе.

Фото: Василий Слипак (facebook.com/backandalive)

"В то утро, как и всегда, как много раз до того, как сотни дней спустя, взошло солнце. Оно вцепилось в украинскую землю корявыми руками теней высоких труб Углегорской ТЭС. Солнце поднялось над миром, посмотрело вниз и, считая взрывы, медленно поплыло себе дальше на восток. В то утро традиционная ночная артдуэль не прекратилась. Она продолжалась до следующей ночи, и уже в темноте раскаленные стволы пушек взяли передышку. В то утро можно было приложить ухо к земле и услышать дыхание боя. Можно было почувствовать больное сердцебиения войны, но где-то в шесть оно стало чуть-чуть тише", - вспомнили в организации.

"В то утро, где-то в шесть, погиб Василий Слипак - человек, который должен был петь в дорогом костюме, в зарубежном театре, среди увешанных бриллиантами дам. А он выбрал оружие и бородатых братьев. Он выбрал Родину и отдал жизнь за нее. В то утро он погиб, чтобы ТЫ жил. Памяти Василия Слипака (20.10.1974 - 29.06.2016)", - отметили в сообществе.

Василий Слипак погиб 29 июня 2016 года в зоне боевых действий на Донбассе. 30 июня президент Петр Порошенко посмертно наградил Слипака орденом "За мужество" I степени.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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