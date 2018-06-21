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Памяти Василия Слипака: в Киеве и Львове состоится Международный музыкальный маратон

STYLERДосуг        21.06.2018 - 03:26
Василий Слипак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)
Василий Слипак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

Стартует маратон в день гибели на Донбассе знаменитого оперного певца Василия Слипака

В Украине пройдет II Международный музыкальный маратон памяти Василия Слипака. Стартует маратон под названием W-life из Киева 29 июня - именно в день гибели на фронте Василия Слипака. В следующие два дня эстафету памяти Героя подхватит Львов.

29 июня в 19:00 на сцене Киевской Консерватории, в Большом зале имени Героя Украины Василия Слипака, состоится премьера Jacomo Rossini - Petite Messe Solenelle для солистов хора в сопровождении симфонического оркестра. Это одно из самых выдающихся произведений этого жанра в музыкальной литературе.

Большая премьера в Украине и только одно исполнение в Киеве с квартетом мирового уровня французских солистов (эти известные певцы были партнерами Слипака на оперных сценах мира), лучшим симфоническим оркестром и лучшим украинским хором - это достойный подарок как для киевлян, так и Герою Украины, оперному певцу и просто другу - Василию Слипаку. Лозунг маратона - "От друзей - другу!".

 
W-life - Международный музыкальный маратон памяти ВАСИЛИЯ СЛЕПЫШ

Непревзойденная музыка на память об уникальном человеке – ко второй годовщине со дня гибели на войне на Востоке Украины знаменитого оперного певца, воина, Героя Украины Василия Слепыш. W-life - музыкальный маратон Василия Слепыш представляет премьеру - Jacomo ROSSINI Petite Messe Solenelle для солистов, хора в сопровождении симфонического оркестра. В п'пятницу, 29 июня - премьера в Украине и только одно исполнение в Киеве с квартетом мирового уровня французских солистов, лучшим симфоническим оркестром и лучшим украинским хором. Это достойный подарок как для киевлян, так и нашему незабвенному собрату – Герою Украины, оперному певцу и просто другу – Василию Сліпаку. От друзей – другу! 30 июня и 1 июля Международный музыкальный маратон пам'памяти ВАСИЛИЯ СЛЕПЫШ продолжится во Львове. * 29 июня - Киев, Консерватория - «Petite MESSE Solennele» / Билеты в Киеве - здесь: https://concert.ua/uk/booking/opera-galla (цена - от 100 до 300 грн.). * 30 июня - Львов, Филармония - «Petite MESSE Solennele» * 1 июля - Львов, Филармония - OPERA GALA The Wassyl Slipak Foundation Dudaryk Choir

Опубликовано Песни Войны 19 июня 2018 г.

30 июня и 1 июля Международный музыкальный маратон пам'памяти Василия Слепыш продолжится в Львове.

Так, 30 июня на сцене Львовской филармонии повторят Petite Messe Solennele - Jacomo Rossini, а 1 июля состоится концерт OPERA GALA, в котором к оперным звездам присоединится знаменитый дирижер из Франции Николас Краузе. Также прозвучат избранные арии из опер и оркестровая музыка Антонина Дворжака и Яна Сибелиуса.

Напомним, в сети начали сбор денег на последний фильм режиссера Леонида Кантера.

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Теги: Василий Слипак
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