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Пам’яті Василя Сліпака: у Києві та Львові відбудеться Міжнародний музичний маратон

STYLERДозвілля        21.06.2018 - 03:26
Василь Сліпак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)
Василь Сліпак (фото: facebook.com/wassyl.slipak)

Стартує маратон у день загибелі на Донбасі знаменитого оперного співака Василя Сліпака

В Україні пройде ІІ Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака. Стартує маратон під назвою W-life із Києва 29 червня - саме у день загибелі на фронті Василя Сліпака. У наступні два дні естафету пам’яті Героя підхопить Львів. 

29 червня о 19:00 на сцені Київської Консерваторії, у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака, відбудеться прем’єра Jacomo Rossini - Messe Petite Solenelle для солістів, хору у супроводі симфонічного оркестру. Це один із найвидатніших творів цього жанру в музичній літературі.

Велика прем’єра в Україні і лише одне виконання у Києві з квартетом світового рівня французьких солістів (ці знані співаки були партнерами Сліпака на оперних сценах світу), найкращим симфонічним оркестром і найкращим українським хором - це достойний подарунок як для киян, так і Герою України, оперному співакові і просто другові - Василю Сліпаку. Гасло маратону - "Від друзів - другові!".

 
W-life - Міжнародний музичний маратон пам’яті ВАСИЛЯ СЛІПАКА

Неперевершена музика на згадку про унікальну людину – до других роковин від дня загибелі на війні на Сході України славетного оперного співака, воїна, Героя України Василя Сліпака. W-life - музичний маратон Василя Сліпака презентує прем’єру - Jacomo ROSSINI Messe Petite Solenelle для солістів, хору у супроводі симфонічного оркестру. У п'ятницю, 29 червня, - прем’єра в Україні і лише одне виконання у Києві з квартетом світового рівня французьких солістів, найкращим симфонічним оркестром і найкращим українським хором. Це достойний подарунок як для киян, так і нашому незабутньому побратимові – Герою України, оперному співакові і просто другові – Василю Сліпаку. Від друзів – другові! 30 червня і 1 липня Міжнародний музичний маратон пам'яті ВАСИЛЯ СЛІПАКА продовжиться у Львові. * 29 червня - Київ, Консерваторія - «Petite MESSE Solennele» / Квитки у Києві - тут: https://concert.ua/uk/booking/opera-galla (ціна - від 100 до 300 грн.). * 30 червня - Львів, Філармонія - «Petite MESSE Solennele» * 1 липня - Львів, Філармонія - OPERA GALA The Wassyl Slipak Foundation Dudaryk Choir

Опубліковано Пісні Війни 19 червня 2018 р.

30 червня і 1 липня Міжнародний музичний маратон пам'яті Василя Сліпака продовжиться у Львові. 

Так, 30 червня на сцені Львівської філармонії буде повторено Petite Messe Solennele - Jacomo Rossini, а 1 липня - концерт OPERA GALA, у якому до оперних зірок приєднається знаменитий диригент із Франції Ніколас Краузе. Того вечора прозвучать вибрані арії з опер та оркестрова музика Антоніна Дворжака і Яна Сібеліуса.

Нагадаємо, в мережі почали збір грошей на останній фільм режисера Леоніда Кантера.

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Теги: Василий Слипак
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