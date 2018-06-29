"Він загинув, щоб ти жив": в мережі нагадали про відважного українського добровольця – оперного співака Василя Сліпака

29 червня відзначають річницю смерті співака Паризької опери

Українцям нагадали про загиблого в зоні АТО на Донбасі оперного співака, добровольця Василя Сліпак. На сторінці волонтерської організації "Повернись живою" в соцмережі Facebook розповіли про останній день життя воїна.

"Того ранку традиційна нічна "дискотека" зони АТО не скінчилась з першим сонцем. Зліва - направо, в гору дерся той палаючий диск, підсвічуючи куряву на обрії, а земля продовжувала здригатись, наче намагаючись прокинутись від нічного жаху... Небо рвали навпіл звуки пострілів артилерії. Традиційний "нічний дозор": дві машини з гарматами Д-20, що займались контрбатарейною роботою, не повернулись на базу. Натомість в бік передової поїхали ще чотири і машина з додатковим БК", - розповіли в мережі.

"Над Світлодаркою здіймалась курява і сірий дим. І цілий день, неритмічно, наче хворе серце, лінія розмежування стукала 120-м, 122-м і 152-м калібром в сухий східний грунт. Цей гуркіт було чутно за багато кілометрів, а, якщо торкнутися долонею землі, - це хворе серцебиття війни можна було відчути..." – зазначили в спільноті.

Фото: Василь Сліпак (facebook.com/backandalive)

"Того ранку, як і завжди, як багато разів до того, як сотні днів потому, зійшло сонце. Воно вчепилося в українську землю кострубатими руками тіней височенних труб Вуглегірської ТЕС. Сонце здійнялось над світом, подивилось униз і рахуючи вибухи повільно поплило собі далі на схід. Того ранку традиційна нічна артдуель не припинилася. Вона тривала до наступної ночі, і вже в темряві розпечені стволи гармат мали перепочинок. Того ранку можна було прикласти вухо до землі і почути дихання бою. Можна було відчути хворе сердцебиття війни, але десь о шостій воно стало ледь-ледь тихше", - згадали в організації.

"Того ранку, десь о шостій, загинув Василь Сліпак - людина, яка мала б співати у дорогому костюмі, в закордонному театрі, серед увішаних діамантами дам. А він обрав зброю і бородатих побратимів. Він обрав Батьківщину і віддав життя за неї. Того занку він загинув, щоб ТИ жив. Пам'яті Василя Сліпака (20.10.1974 - 29.06.2016)", - зазначили в спільноті.

Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року у зоні бойових дій на Донбасі. 30 червня президент Петро Порошенко посмертно нагородив Сліпака орденом "За мужність" I ступеня.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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