"Намуралили": у мережі скандал через кількамільйонну вартість муралів на "Осокорках"

Колаж РБК-Україна

Художники, за їх словами, працювали безкоштовно

Художні мурали на метро "Осокорки", які створювали відомі митці зі всього світу обійшлися державі у 3,6 млн гривень. Журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова запитала в держсекретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденко, чому художні розписи обійшлися так дорого. Пост з інтерв'ю вона розмістила у Facebook. Користувачі мережі обурені таким зухвалим розкраданням грошей платників податків.

Журналістка пише, що вже третій місяць намагається з’ясувати чому мурали на Осокорках обійшлись державі у 3,6 млн гривень, адже художники, за їх словами, працювали безкоштовно.

"Спочатку держсекретар Артем Біденко сказав, що малюватимуть найвідоміші світові митці і в них високі гонорари... Може бути, подумала я і спитала в кожного художника їхню ціну. І яке ж було здивування, коли всі відповіли, що малюють безкоштовно", - написала Лунькова.

Відео: facebook.com/lunkovaalyona/

Держсекретар Біденко пообіцяв розібратися і після закінчення робіт показати усі чеки, квитанції. Минув місяць, мурали домалювали і презентували. Однак віз і нині там.

У міністерстві пояснили, що мовляв, гроші брали не за роботу, а на райдери, бо всі митці просили бізнес-клас у літаках, потім майже усім довелось купувати квитки двічі, адже не встигали за одну поїздку.

Журналістка публічно звертається до міністра інформаційної політики Юрія Стеця з проханням відповісти на її запитання.

Один з муралів на "Осокорках" (фото: facebook.com)

Олена Лунькова провела власне розслідування і з'ясувала, що куратором проекту є радник міністра, режисер Гео Лерос. А переможець і виконавець цього тендеру давній друг радника міністра – Денис Смачелюк.

"За дивним збігом, 13 серпня 2018 сам (Смачелюк - Ред.) написав петицію на сайті мінсоцполітики про необхідність створення муралу на станції метро. А вже 29 серпня міністерство оголосило конкурс саме на створення такого муралу. І тут Смачелюку дуже пощастило. Адже саме він був єдиним учасником конкурсу і, звісно, переможцем", - пише журналістка в дописі.

Складно сказати, яке відношення має Денис Смачелюк до живопису. В інтернеті можна знайти, що він був режисером у кліпі співачки Тарабарової, а зараз знімає інтерв’ю для youtube-каналу Табачника "Жирний бізнес" і "Я це дивлюсь" з Іллею Сагайдаком.

До речі, Сагайдак - це скандально звільнений заступник Кличка, що несподівано почав багатіти з приходом до влади столиці. Згідно з джерелами журналістки, Сагайдак, Смачелюк і Лерос теж давні друзі і партнери.

"І зараз виглядає так, що проект #morethanus чийсь "жирний бізнес", тому прошу оприлюднити усю фінансову звітність", - пише Олена Лунькова.

Колаж з муралів на "Осокорках" (фото: facebook.com)

Користувачі мережі обурені таким зухвалим розкраданням коштів. Свої думки з цього приводу вони висловили під публікацією журналістки.

"От скажіть, мені жителю Осокорків, нащо це все бачити? Я що, цю маячню художню замовляв? Мене, особисто, і білі стелі влаштовують, а ось дорогу на Урловскій і Чавдар зробити, мля, слабо, Гондурас", - обурився Igor Yakshin.

"Яка прєлєсть. Ділки-молодці!", - написала Монрітта Хачатурян.

"Дякуйте, що не 4 міліарди", - пожартував Taras Bouvier.

"У мене нема слів, щоби висловити обурення. Дякую за розслідування", - написала Аля Шандра.

Скріншот коментарів (facebook.com/lunkovaalyona/)

До речі, колишнього першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації судитимуть за розтрату понад 1 млн гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Подолі зі стіни будови пропав красивий мурал з зображенням птаха, який знаходився на задньому дворі посольства Нідерландів.