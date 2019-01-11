"Намуралили": в сети скандал из-за стоимости росписей в метро на "Осокорках"

Коллаж РБК-Украина

Художники, по их словам, работали бесплатно

Художественные муралы на метро "Осокорки", которые создавали известные художники со всего мира обошлись государству в 3,6 млн гривен. Журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова спросила у госсекретаря Министерства информационной политики Артема Биденко, почему художественные росписи обошлись так дорого. Пост с интервью она разместила в Facebook. Пользователи сети возмущены таким наглым воровством денег налогоплательщиков.

Журналистка пишет, что уже третий месяц пытается выяснить, почему муралы на Осокорках обошлись государству в 3,6 млн гривен, ведь художники, по их словам, работали бесплатно.

"Сначала госсекретарь Артем Биденко сказал, что будут рисовать самые известные мировые художники и высокие гонорары... Может быть, подумала я и спросила у каждого художника их цену. И каково же было удивление, когда все ответили, что рисуют бесплатно", - написала Лунькова.

Видео: facebook.com/lunkovaalyona/

Госсекретарь Биденко пообещал разобраться и после окончания работ показать все чеки, квитанции. Прошел месяц, муралы дорисовали и презентовали. Однако воз и ныне там.

В министерстве объяснили, что мол, деньги брали не за работу, а на райдеры, потому что все художники просили бизнес-класс в самолетах, потом почти всем пришлось покупать билеты дважды, ведь не успевали за одну поездку.

Журналистка публично обращается к министру информационной политики Юрию Стецу с просьбой ответить на ее вопросы.

Один из муралів на "Осокорках" (фото: facebook.com)

Алена Лунькова провела собственное расследование и выяснила, что куратором проекта является советник министра, режиссер Гео Лерос. А победитель и исполнитель этого тендера давний друг советника министра – Денис Смачелюк.

"По странному совпадению, 13 августа 2018 сам (Смачелюк - Ред.) написал петицию на сайте минсоцполитики о необходимости создания мурала на станции метро. А уже 29 августа министерство объявило конкурс именно на создание такого мурала. И здесь Смачелюку очень повезло. Ведь именно он был единственным участником конкурса и, конечно, победителем", - пишет журналистка в заметке.

Сложно сказать, какое отношение имеет Денис Смачелюк к живописи. В интернете можно найти, что он был режиссером в клипе певицы Тарабаровой, а сейчас снимает интервью для youtube-канала Табачника "Жирный бизнес" и "Я это смотрю" с Ильей Сагайдаком.

Кстати, Сагайдак - это скандально уволенный заместитель Кличко, который неожиданно начал богатеть с приходом к власти в столице. Согласно источникам журналистки, Сагайдак, Смачелюк и Лерос тоже давние друзья и партнеры.

"И сейчас выглядит так, что проект #morethanus чей-то "жирный бизнес", поэтому прошу обнародовать всю финансовую отчетность", - пишет Алена Лунькова.

Коллаж из муралів на "Осокорках" (фото: facebook.com)

Пользователи сети возмущены таким наглым разворовыванием средств. Свои мысли по этому поводу они выразили под публикацией журналистки.

"Вот скажите, мне жителю Осокорков, зачем это все видеть? Я что, эту бредятину художественную заказывал? Меня, лично, и белые потолки устраивают, а вот дорогу на Урловской и Чавдар сделать, мля, слабо, Гондурас", - возмутился Igor Yakshin.

"Какая прелесть. Дельцы-молодцы!", - написала Монритта Хачатурян.

"Спасибо, что не 4 миллиарда", - пошутил Taras Bouvier.

"У меня нет слов, чтобы выразить возмущение. Спасибо за расследование", - написала Аля Шандра.

Скриншот комментариев (facebook.com/lunkovaalyona/)

Кстати, бывшего первого заместителя председателя Деснянской райгосадминистрации будут судить за растрату более 1 млн гривен бюджетных средств.

Напомним, недавно в Киеве на Подоле со стены строения пропал красивый мурал с изображением птицы, который находился на заднем дворе посольства Нидерландов.