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"Наніс п'ять ударів": в Запоріжжі лейтенант з сокирою в руці перевіряв знання солдата з історії України

STYLERLIFE        26.06.2018 - 11:58
Фото: facebook.com ato.news
Фото: facebook.com ato.news

Офіційного підтвердження цієї інформації поки ще немає

Запоріжжя військовослужбовця судили за дідівщину. Про це передає місцеве видання ipnews.in.ua.

Відомо, що інцидент стався в військової частини 3026.

"Обвинувачений близько трьох годин ночі, тримаючи в правій руці сокиру, увійшов в казарми. Біля входу чергував солдатів. Лейтенант вирішив продемонструвати свою перевагу, перевіряючи знання солдата з історії України. Почувши невірні відповіді, він схопив потерпілого за пензель, відвів її за спину і завдав 5 ударів тильною частиною сокири по лівому плечу", - зазначають у виданні.

Комунарський райсуд визнав службовця винним за ст 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою повноважень) і призначив незначне покарання у вигляді 6800 грн штрафу.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Дніпра рятують тяжкопораненого бійця.

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Теги: военные, запорожье
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