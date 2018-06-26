"Наніс п'ять ударів": в Запоріжжі лейтенант з сокирою в руці перевіряв знання солдата з історії України

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Запоріжжя військовослужбовця судили за дідівщину. Про це передає місцеве видання ipnews.in.ua.

Відомо, що інцидент стався в військової частини 3026.

"Обвинувачений близько трьох годин ночі, тримаючи в правій руці сокиру, увійшов в казарми. Біля входу чергував солдатів. Лейтенант вирішив продемонструвати свою перевагу, перевіряючи знання солдата з історії України. Почувши невірні відповіді, він схопив потерпілого за пензель, відвів її за спину і завдав 5 ударів тильною частиною сокири по лівому плечу", - зазначають у виданні.

Комунарський райсуд визнав службовця винним за ст 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою повноважень) і призначив незначне покарання у вигляді 6800 грн штрафу.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Дніпра рятують тяжкопораненого бійця.

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