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"Нанес пять ударов": в Запорожье лейтенант с топором в руке проверял знания солдата по истории Украины

STYLERLIFE        26.06.2018 - 11:58
Фото: facebook.com ato.news
Фото: facebook.com ato.news

Официального подтверждения этой информации пока еще нет

В Запорожье военнослужащего судили за дедовщину. Об этом передает местное издание ipnews.in.ua.

Известно, что инцидент произошел в воинской части 3026.

"Обвиняемый около трех часов ночи, держа в правой руке топор, вошел в казармы. У входа дежурил солдат. Лейтенант решил продемонстрировать свое превосходство, проверяя знания солдата по истории Украины. Услышав неверные ответы, он схватил потерпевшего за кисть, отвел ее за спину и нанес 5 ударов тыльной частью топора по левому плечу", - отмечают в издании.

Коммунарский райсуд признал военнослужащего виновным по ст 426-1 УК Украины (превышение военным служебным лицом полномочий) и назначил незначительное наказание в виде 6800 грн штрафа.

Ранее сообщалось, что в больнице Днепра спасают тяжелораненого бойца.

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Теги: военные, запорожье
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