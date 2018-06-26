"Нанес пять ударов": в Запорожье лейтенант с топором в руке проверял знания солдата по истории Украины

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В Запорожье военнослужащего судили за дедовщину. Об этом передает местное издание ipnews.in.ua.

Известно, что инцидент произошел в воинской части 3026.

"Обвиняемый около трех часов ночи, держа в правой руке топор, вошел в казармы. У входа дежурил солдат. Лейтенант решил продемонстрировать свое превосходство, проверяя знания солдата по истории Украины. Услышав неверные ответы, он схватил потерпевшего за кисть, отвел ее за спину и нанес 5 ударов тыльной частью топора по левому плечу", - отмечают в издании.

Коммунарский райсуд признал военнослужащего виновным по ст 426-1 УК Украины (превышение военным служебным лицом полномочий) и назначил незначительное наказание в виде 6800 грн штрафа.

Ранее сообщалось, что в больнице Днепра спасают тяжелораненого бойца.

День скорби и памяти жертв войны