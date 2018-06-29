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Навпроти Кремля в Москві провели акцію на підтримку Сенцова (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 08:25
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Російські депутати та активісти підтримали режисера

У центрі Москви група муніципальних депутатів і активістів в ніч на п'ятницю, 29 червня, провели акцію на підтримку української політв'язня режисера Олега Сенцова, який голодує вже 47-й день. Відповідні фото опубліковані на сторінці російського депутата Юлії Галямін в соцмережі Twitter.

"Якщо кожен завтра повісить плакат на підтримку мужньої людини", - написала вона.

Фото: Free Sentsov (twitter.com/galiamina)

 

Фото: Free Sentsov (twitter.com/galiamina)

На Великому Москворецькому мосту біля Кремля вивісили складений з окремих листів плакат з написом "Sentsov" англійською мовою і запалили лампадки уздовж моста.

Скріншот поста (twitter.com/galiamina)

Скріншот поста (twitter.com/galiamina)

Скріншот поста (twitter.com/galiamina)

Скріншот поста (twitter.com/galiamina)

Раніше в столиці РФ провели незвичайну акцію на підтримку режисера Олега Сенцова.

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Теги: кремль, москва, Олег Сенцов
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