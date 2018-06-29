Напротив Кремля в Москве провели акцию в поддержку Сенцова (фото)

Российские депутаты и активисты поддержали режиссера

В центре Москвы группа муниципальных депутатов и активистов в ночь на пятницу, 29 июня, провели акцию в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 47-й день. Соответствующие фото опубликованы на странице российского депутата Юлии Галяминой в соцсети Twitter.

"Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека", - написала она.

Фото: Free Sentsov (twitter.com/galiamina)

Фото: Free Sentsov (twitter.com/galiamina)

На Большом Москворецком мосту возле Кремля вывесили составленный из отдельных листов плакат с надписью "Sentsov" на английском языке и зажгли лампадки вдоль моста.

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)





Скриншот поста (twitter.com/galiamina)

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)

Ранее в столице РФ провели необычную акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)