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Напротив Кремля в Москве провели акцию в поддержку Сенцова (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 08:25
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Российские депутаты и активисты поддержали режиссера

В центре Москвы группа муниципальных депутатов и активистов в ночь на пятницу, 29 июня, провели акцию в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 47-й день. Соответствующие фото опубликованы на странице российского депутата Юлии Галяминой в соцсети Twitter.

"Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека", - написала она.

Фото: Free Sentsov (twitter.com/galiamina)

 

Фото: Free Sentsov (twitter.com/galiamina)

На Большом Москворецком мосту возле Кремля вывесили составленный из отдельных листов плакат с надписью "Sentsov" на английском языке и зажгли лампадки вдоль моста.

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)


 

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)

Скриншот поста (twitter.com/galiamina)

Ранее в столице РФ провели необычную акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова.

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Теги: кремль, москва, Олег Сенцов
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