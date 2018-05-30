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"Нас хотіли підставити": відомий художник висміяв у карикатурі реакцію РФ на вбивство Бабченко

STYLERLIFE        30.05.2018 - 14:17
Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com babchenkoa)
Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com babchenkoa)

Малюнок опублікований в соцмережі

Відомий російський художник Сергій Йолкін висміяв у карикатурі реакцію Росії на вбивство журналіста Аркадія Бабченко, якого вбили в Києві. Малюнок він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

На карикатурі зображений Путін, який стоїть з табличками: "Нам це не вигідно", "У цьому немає сенсу", "Нас хотіли підставити", "Він не був небезпечний".

Фото: Карикатура Йолкін (facebook.com/sergey.elkin1)

"Найдивовижніше, що ж дійсно і невигідно, і небезпечний не був... Абсолютно незбагненно - навіщо? Він же навіть розслідувань ніяких не робив вже давно... дуже Гірко...", - написала Джулія Джі.

"Сумно це все", - прокоментував Олексій Кабанов.

"Зносилися вже таблички. Від частого використання", - відреагував Наташа Вілсон.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin1)

У Росії на подібні підозри відповіли агресивно. Наприклад, слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу, в той час як в МЗС РФ заявили: "Криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму".

Нагадаємо, що 29 травня в Києві був убитий російський журналіст Аркадій Бабченко. Йому вистрілили в спину кілька разів в під'їзді будинку, в якому він жив. Російський журналіст кримськотатарського походження і близький друг Бабченко Айдер Муждабаєв звинувачує у трагедії себе.

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Теги: карикатура
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