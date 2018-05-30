"Нас хотели подставить": известный художник высмеял в карикатуре реакцию РФ на убийство Бабченко

Рисунок опубликован в соцсети

Известный российский художник Сергей Елкин высмеял в карикатуре реакцию России на убийство журналиста Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве. Рисунок он опубликовал на своей Facebook-странице.

На карикатуре изображен Путин, который стоит с табличками: "Нам это не выгодно", "В этом нет смысла", "Нас хотели подставить", "Он не был опасен".

Фото: Карикатура Елкин (facebook.com/sergey.elkin1)

Пользователи сети отреагировали на рисунок в комментариях.

"Самое удивительное, что ведь действительно и невыгодно, и опасен не был... Абсолютно непостижимо - зачем? Он же даже расследований никаких не делал уже давно... Горько очень...", - написала Джулия Джи.

"Печально это все", - прокомментировал Алексей Кабанов.

"Поизносились уже таблички. От частого использования", - отреагировал Наташа Вилсон.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin1)

В России на подобные подозрения ответили агрессивно. Например, следком РФ открыл уголовное дело, в то время как в МИД РФ заявили: "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима".

Напомним, что 29 мая в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Ему выстрелили в спину несколько раз в подьезде дома, в котором он жил. Российский журналист крымскотатарского происхождения и близкий друг Бабченко Айдер Муждабаев винит в случившемся себя.

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