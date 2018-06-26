"Нашестя гризунів": у Києві поскаржилися на численних щурів (фото)

Мешканці багатоповерхівок не можуть позбутися від небажаних "гостей"

У Святошинському районі Києва помітили величезну кількість щурів. Жителі мікрорайону Борщагівка стурбовані через численних гризунів. Про це написала очевидець Юлія Горчакова на сторінці "Борщагівка" в соцмережі Facebook.

За словами Горчакової, гризуни бігають під під'їздами багатоповерхівок на вул. Симиренка. Вона вважає, що антисанітарія утворилася через сміття.

"Звертаюся до мешканців будинку по вул. Симиренка 14/9, співробітників ЖЕКу, районних депутатів. У дворі нашого великого будинку є подвір'я, призначене для розміщення на ньому сміттєвих баків і приміщення для інвентарю двірників. Двір використовується не за призначенням, стоїть незрозуміла споруда. Сміттєві баки стоять під під'їздами, сміттєвози порозбивали дорогу під будинком. У під'їздах сморід від сміття, яке не виноситься кожен день. Але головне зло - це щури! " - написала Горчакова.

Фото: facebook.com/groups/borshagovka

Фото: facebook.com/groups/borshagovka

"Їх десятки бігають під під'їздами, вони не бояться людей! Щомісяця приблизно 85 000 долл виділяється з наших грошей (оплата прибудинкової території) на дератизацію. Але сумніваюся, що доходить до мети. Ці гроші могли піти на ремонт під'їздів, дитячих майданчиків, ліфтів! А всього-то потрібно заварити сміттєпроводи на поверхах і встановити баки на подвір'ї. Адже кожному з нас не важко захопити сміття, виходячи з дому і донести його до бака. А літні люди, які рідко виходять з дому, можуть залишати сміття під дверима в коридорі , а хтось із сусідів захопить", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/groups/borshagovka)

Ситуацію прокоментували користувачі мережі:

"Борщагівка вся в щурах".

"У центрі їх теж повно".

"У моєму будинку живуть коти - в підвалі. Приблизно три сім'ї, і років п'ять жодного щура. Просто потрібно вибрати - годувати котів і винищувати пацюків, або змиритися з тим, що щури поруч".

"У нас щури котів ганяють".

"У нас, в будинку, збирали підписи з кожної квартири, щоб заварили сміттєпровід, не всі, але були проти, і на них управа знайшлася. А щурів помітно менше, смороду в парадному немає, асфальт перестав просідати в нори".

"Мусоропровод - це взагалі дикий винахід совка. А в старих будинках - ще й велика проблема. Ніде більше такого не бачив. Але у нас пристосуванці бичок в урну не можуть викинути, а ви говорите цілий пакет сміття вниз спустити. Ходіть по під'їзду, збирайте підписи. Але повинні бути згодні понад 90%, інакше не заварять".

"Щури дуже розумні тварини, якщо вони десь живуть, значить там їм добре".

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/borshagovka)

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