"Нашествие грызунов": в Киеве пожаловались на многочисленных крыс (фото)

Жители многоэтажек не могут избавиться от нежеланных "гостей"

В Святошинском районе Киева заметили огромное количество крыс. Жители микрорайона Борщаговка обеспокоены из-за многочисленных грызунов. Об этом написала очевидец Юлия Горчакова на странице "Борщаговка" в соцсети Facebook.

По словам Горчаковой, грызуны бегают под подъездами многоэтажек на ул. Симиренко. Она считает, что антисанитария образовалась из-за мусора.

"Обращаюсь к жителям дома по ул. Симиренко 14/9, сотрудникам ЖЕКа, районным депутатам. Во дворе нашего огромного дома есть хоздвор, предназначенный для размещения на нем мусорных баков и помещения для инвентаря дворников. Двор используется не по назначению, стоит непонятная постройка. Мусорные баки стоят под подъездами, мусоровозы поразбивали дорогу под домом. В подъездах вонь от мусора, который не выносится каждый день. Но главное зло - это крысы!" – написала Горчакова.

Фото: facebook.com/groups/borshagovka

Фото: facebook.com/groups/borshagovka

"Их десятки бегают под подъездами, они не боятся людей! Ежемесячно приблизительно 85 000 грн выделяется из наших денег (оплата придомовой территории) на дератизацию. Но сомневаюсь, что доходит до цели. Эти деньги могли пойти на ремонт подъездов, детских площадок, лифтов! А всего-то нужно заварить мусоропроводы на этажах и установить баки на хоздворе. Ведь каждому из нас не тяжело захватить мусор, выходя из дому и донести его до бака. А пожилые люди, которые редко выходят из дому, могут оставлять мусор под дверями в коридоре, а кто-то из соседей захватит", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/groups/borshagovka)

Ситуацию прокомментировали пользователи сети:

"Борщаговка вся в крысах".

"В центре их тоже полно".

"В моем доме живут коты - в подвале. Примерно три семьи, и лет пять ни одной крысы. Просто нужно выбрать - кормить котов и истреблять крыс, или смириться с тем, что крысы рядом".

"У нас крысы котов гоняют".

"У нас, в доме, собирали подписи с каждой квартиры, чтобы за варили мусоропровод, не многие,но были против, и на них управа нашлась. А крыс заметно меньше под порадным,вони в парадном нет, асфальт перестал проседать в норы".

"Мусоропровод - это вообще дикое изобретение совка. А в старых домах - еще и большая проблема. Нигде больше такого не видел. Но у нас приспособленцы бычок в урну не могут выбросить, а вы говорите целый пакет мусора вниз спустить. Ходите по подъезду, собирайте подписи. Но должны быть согласны более 90%, иначе не заварят".

"Крысы очень умные животные, если они где-то живут, значит там им хорошо".

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/borshagovka)

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