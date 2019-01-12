"Нашим хлопцям в російських в'язницях дуже важко": Геращенко показала листи від українських в'язнів Кремля

Фото: Микола Карпюк засуджений у РФ (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Політв'язні дякують українцям за підтримку

Українці Микола Карпюк та Ігор Кияшко, які незаконно утримуються в російських в'язницях, написали листа першому заступнику голови ВР Ірині Геращенко. Вона опублікувала послання у себе на сторінці Facebook і розповіла, що пишуть в'язні.

"Отримала листи від політв’язнів Кремля Миколи Карпюка і Ігоря Кияшка.

Микола незаконно утримується в російській тюрмі ,за абсолютно абсурдними звинуваченнями , вже майже 5 років...., Ігоря затримали рік тому, звинуватили в шпигунстві- традиційна для російських судилищ проти українців стаття.

Микола Карпюк дякує всім українцям , владі, всьому народу за моральну підтримку родин політв‘язнів. Просить передати вітання Президенту, всім, дуже теплі слова написав українцям", - повідомила Геращенко.

Ігор Кияшко також дякує українцям за підтримку, незважаючи на те, що знаходиться в російській в'язниці вже п'ять років.

"Ігор теж пише, що в переддень новорічних свят слова підтримки від українців були дуже важливі в російській тюрмі. "Никто не вправе заявлять, что украинцы не способны на национальную солидарност"- це з листа Миколи Карпюка, де багато важливих роздумів про силу любові і добра. Я не знаю пана Миколу особисто, але з листа мені здалося, що він - глибоко віруюча людина, серце якої відкрите і не озлобилося, попри обставини, попри 5 років тюрми", - написала Ірина.

Геращенко зазначила, що підтримка українців дуже важлива для в'язнів Кремля, так як їм дуже несолодко в тюрмах РФ.

"Нашим хлопцям в російських тюрмах дуже важко. Їх родинам- не легше, бо ніхто , на жаль, не може сказати, коли вдастся витягти бранців Кремля. Політв‘язні подають всім нам великий приклад сили волі , мужності і віри. Наша задача- підтримувати родини і боротися за звільнення всіх. Принагідно дякую всіх, хто підтримав ідею написати листа нашим бранцям, мені здається- це важлива моральна підтримка", - підкреслила Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Фото: Листи українських бранців Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Як раніше ми повідомляли, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко отримала лист від політв'язня Олега Сенцова.