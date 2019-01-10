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"Я не собираюсь падать духом": Геращенко получила письмо от Сенцова

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 20:02
"Я не собираюсь падать духом": Геращенко получила письмо от Сенцова
Коллаж: РБК-Украина

Несмотря ни на что Олег Сенцов не падает духом и продолжает работать

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко получила письмо от политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в РФ, в своем письме написал, что он несмотря ни на что продолжает много работать. Он отметил, что в конце 2018 года закончил свой новый роман.

При этом он также ожидает, что в 2019 году выйдет сборник его рассказов, роман, а также начнутся съемки фильма или будет театральная постановка по его сценарию.

"Я не собираюсь падать духом или тем более унывать - не дождутся! В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - процитировала слова Сенцова Ирина Геращенко.

&quot;Я не собираюсь падать духом&quot;: Геращенко получила письмо от Сенцова

Фото: facebook.com/ Iryna Gerashchenko

Геращенко также отметила, что когда читаешь такое сильное письмо, написанное еще 30 декабря 2018 года в тюрьме, полученное после прохождения цензуры, то удивляешься мужеству и настрою Сенцова. Ведь он настроен на позитив несмотря на такие сложные обстоятельства.

"Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам сильный пример", - сказала Геращенко.

Она также поблагодарила всех, кто поддержал инициативу написать письма политзаключенным Кремля.

Напомним, что в декабре Сенцов написал трогательное письмо, в котором рассказал о жизни в тюрьме и особенности собственного питания.

Ранее адвокат Сенцова прокомментировал намерение тюремщиков привлекать политзаключенного к труду.

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