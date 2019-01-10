"Я не збираюся падати духом": Геращенко отримала лист від Сенцова

Колаж: РБК-Україна

Незважаючи ні на що Олег Сенцов не падає духом і продовжує працювати

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко отримала лист від політв'язня Олега Сенцова. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують в РФ, у своєму листі написав, що він, незважаючи ні на що продовжує багато працювати. Він зазначив, що в кінці 2018 року закінчив свій новий роман.

При цьому він також очікує, що в 2019 році вийде збірка його оповідань, роман, а також почнуться зйомки фільму чи буде театральна постановка за його сценарієм.

"Я не збираюся падати духом або тим більше сумувати - не дочекаються! Загалом, я не збираюся припиняти ні творчу діяльність, ні громадську", - процитувала слова Сенцова Ірина Геращенко.

Фото: facebook.com/ Iryna Gerashchenko

Геращенко також зазначила, що коли читаєш таке сильне лист, написаний ще 30 грудня 2018 року у в'язниці, отриманий після проходження цензури, то дивуєшся мужності і настрою Сенцова. Адже він налаштований на позитив незважаючи на такі складні обставини.

"Українці в тюрмах РФ показують нам сильний приклад", - сказала Геращенко.

Вона також подякувала всім, хто підтримав ініціативу написати листа політв'язням Кремля.

Нагадаємо, що в грудні Сенцов написав зворушливий лист, в якому розповів про життя в тюрмі та особливості власного харчування.

Раніше адвокат Сенцова прокоментував намір тюремників залучати політв'язня до праці.