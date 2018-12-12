"Надеюсь, меня услышат": Сенцов написал новое трогательное письмо

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинец признался, что надеется что его услышат

Политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, направил правозащитникам новое откровенное и трогательное письмо. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

Так, в письме украинец рассказывает о жизни в тюрьме и особенности собственного питания.

"Татьяна и Николай, здравствуйте! Спасибо, что работаете моими почтово-посылочными голубями! Не знаю, чем закончится ваш джихад против колонии по поводу посылки, удачи вам, в любом случае. Мне тут изнутри эту систему не изменить, на что ты не ссылайся – тюремщики весьма консервативный народ – назовем это этим словом. По поводу денег не стоит пока беспокоиться – те 15 тыс. как лежали на счете так и лежат – в магазине местном я был два месяца назад, так что теперь питаюсь, в основном, "завтра" и "на следующей неделе". Поэтому в отсутствии передачи эта печальная пустобазарная история продолжается", - сказал он.

Фото: письмо Сенцова (Facebook.com/Татьяна Щур)

При этом Сенцов рассказал, от чего ему "смешно и печально".

"Смешно и печально одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде. Но это всё мелочи, которые решатся рано или поздно. Главное, что главное делается: пьеса поставилась, через неделю «мотор» и кино, роман уже на 2/3 завершен, детские рассказы уже переиздают в третий раз, а после Нового года я перешлю на волю ещё один сборник – чему ему тут пылиться? Ну, и в Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, которая представляет его в Страсбурге на церемонии вручения премии Андрея Сахарова, поблагодарила Европарламент от имени брата.

Напомним, Олег Сенцов, украинский режиссер, который незаконно удерживается в российской тюрьме был награжден "За человеческое достоинство" польским правительством.

Также мы писали о том, что по словам российского режиссера Аскольда Курова, в настоящее время здоровье Олега Сенцова улучшается.