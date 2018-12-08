"Выздоравливает": российский режиссер рассказал о состоянии Сенцова

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Сообщается, что пока Сенцова держат в медсанчасти под наблюдением врачей

Олег Сенцов после вынесения приговора объявил бессрочную голодовку. После того, как его здоровье ухудшилось, администрация колонии заявила, что будет насильно кормить режиссера. После окончания голодовки его самочувствие существенно ухудшилось, но сейчас, по словам российского режиссера Аскольда Курова, он идет на поправку. Об этом он рассказал проекту "Радио Свобода" 8 декабря.

Сообщается, что осужденный украинский режиссер Олег Сенцов выздоравливает после прекращения голодовки. Куров рассказал, что политзаключенный Кремля набирает вес и восстанавливаться.

"Он имеет гораздо лучший вид, чем во время голодания. Сенцов выздоравливает, набирает вес. Но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей, так как до сих пор непонятно, какие могут быть последствия такого длительного голодания", — говорит Куров.

Следует напомнить, что 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Напомним, что Сенцов получил почетную награду.

Ранее мы рассказывали, что Сенцов восстанавливается, но голодание не прошло бесследно.

Видео: РБК-Украина