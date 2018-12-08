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"Одужує": російський режисер розповів про стан Сенцова

STYLERПерсона    08.12.2018 - 16:49
"Одужує": російський режисер розповів про стан Сенцова
Фото: (facebook.com/denisovaombudsman)

Повідомляється, що поки Сенцова тримають в медсанчастині під наглядом лікарів

Олег Сенцов після винесення вироку оголосив безстрокове голодування. Після того, як стан його здоров'я погіршився, адміністрація колонії заявила, що буде насильно годувати режисера. Після закінчення голодування його самопочуття значно погіршилося, але зараз, за словами російського режисера Аскольда Курова, він йде на поправку. Про це він розповів проекту "Радіо Свобода" 8 грудня.

Повідомляється, що засуджений український режисер Олег Сенцов одужує після припинення голодування. Куров розповів, що політв'язень Кремля набирає вагу і відновлюватися.

"Він має значно кращий вигляд, ніж під час голодування. Сенцов одужує, набирає вагу. Але як і раніше залишається в медсанчастині під наглядом лікарів, так як до цих пір незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування", — говорить Куров.

Слід нагадати, що 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Нагадаємо, що Сенцов отримав почесну нагороду.

Раніше ми розповідали, що Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно.

Відео: РБКУкраїна

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