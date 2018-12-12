"Сподіваюся, що мене почують": Сенцов написав новий зворушливий лист

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Українець зізнався, що сподівається, що його почують

Політв'язень український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують в Російській Федерації, направив правозахисникам новий відвертий і зворушливий лист. Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці в Facebook.

Так, у листі українець розповідає про життя в тюрмі та особливості власного харчування.

"Тетяна та Микола, вітаю! Спасибі, що працюєте моїми поштово-посилочними голубами! Не знаю, чим закінчиться ваш джихад проти колонії з приводу посилки, удачі вам, в будь-якому випадку. Мені тут зсередини цю систему не змінити, на що ти не посилаючись – тюремники досить консервативний народ – назвемо це цим словом. З приводу грошей не варто турбуватися – ті 15 тис. лежали на рахунку так і лежать в місцевому магазині я був два місяці тому, так що тепер їм, в основному, "завтра" і "наступного тижня". Тому у відсутності передачі ця сумна пустобазарная історія продовжується", - сказав він.

Фото: лист Сенцова (Facebook.com/Татьяна Щур)

При цьому Сенцов розповів, від чого йому "смішно і сумно".

"Смішно і сумно одночасно, коли тебе півсвіту, за чутками, підтримує, а ти вже місяць на окропі прорываешься і на баланде. Але це все дрібниці, які зважаться рано чи пізно. Головне, що головне робиться: п'єса поставити, через тиждень «мотор» і кіно, роман вже на 2/3 завершено, дитячі оповідання вже перевидають в третій раз, а після Нового року я перешлю на волю ще один збірник – чого йому тут порохом? Ну, і в Страсбурзі мене теж, сподіваюся, почують", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що сестра українського політв'язня режисера Олега Сенцова Наталія Каплан, яка представляє його в Страсбурзі на церемонії вручення премії Андрія Сахарова, подякувала Європарламенту від імені брата.

Нагадаємо, Олег Сенцов, український режисер, який незаконно утримується в російській в'язниці був нагороджений "За людську гідність" польським урядом.

Також ми писали про те, що за словами російського режисера Аскольда Курова, в даний час здоров'я Олега Сенцова покращується.