"Юродство": сестра Сенцова из-за бюрократии не может поехать за премией Сахарова

Фото: коллаж РБК-Украина

Активисты Save Oleg Sentsov призвали неравнодушных присоединиться к флешмобу "Талончик для сестры Сенцова"

Из-за проблемы с видом на жительство сестра незаконно удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан не может попасть на вручение премии Сахарова, которой наградили ее брата. Об этом говорится в сообщении активистов на Facebook-странице сообщества Save Oleg Sentsov.

Отмечается, что 10 декабря она должна быть в Европарламенте для получения престижной премии Сахарова.

"Вдумайтесь, сестра Олега Сенцова была вынуждена ездить в ГМС и с 5 утра стоять в очереди в надежде, что кто-то из людей с талончиком не придет. Наконец она получила этот долгожданный талончик. И теперь в понедельник 3 декабря в 9.15 утра у нее собеседование в ГМС (адрес Березняковская 4а) для продолжения вида на жительство", - указывается в публикации активистов.

Фото: facebook.com/SaveSentsov

Также в общественной организации призвали составить ей кампанию и вежливо попросить Государственную миграционную службу Украины оформить все документы, чтобы 10 декабря Наталья Каплан могла быть в Европарламенте для получения премии Сахарова

"И тегайте Государственная Миграционная Служба Украины. Эту структуру давно нужно "привести в чувство". Потому что такое отношение - это издевательство не только над Натальей, а над всеми людьми, которые пользуются ее "услугами"", - добавили активисты.

Скрин: facebook.com/SaveSentsov

Сестра Сенцова прокомментировала ситуацию и поблагодарила активистов за поддержку.

"Спасибо всем, кто поддерживает меня в этой неприятной ситуации с ДМС. Мне очень стыдно и сложно что-то просить. Плюс ко всему чувство вины, что я не могу справиться с казалось бы элементарными вещами. Да, каждый раз, выходя из ГМС, я чувствую себя полным ничтожеством", - призналась она.

Сестра Сенцова объяснила, что по документам она не Сенцова и не Каплан (это псевдоним), а "бравировать" именем Олега ей не хочется.

"Я и так сыта по горло, что живу его жизнью, а не своей. Мне очень неудобно перед другими иностранцами, которые тоже проходят круги ада, но за них никто не вступается, если не повезет, их просто вытуривают из страны или они вынуждены жить в статусе нелегала", - рассказала она.

Также Наталья отметила, что на время, когда у ее был назначен визит в ГМС, "неожиданно нарисовалась встреча с политиками международного уровня".

"Олег тогда был на голодовке, и отменять встречу ради поездки в ГМС казалось глупым. Сейчас это глупым не кажется, бо с политиками на международной арене проще договориться, чем с ГМС. Если мне не продлят документы, я не смогу поехать на вручение премии Сахарова. Вернее поехать-то я смогу, но вот обратно в Украину меня уже не пустят. А возвращаться в Россию совсем не хочется. Не хочется и полгода жить в Беларуси, как мне советовали в ГМС", - написала она.

Скрин с Facebook-страницы Натальи Каплан

В комментариях к посту Натальи Каплан ее подписчики высказывают возмущение ситуацией и сетуют на бюрократию чиновников:

"Просто возмутительно. Понимаю, что должно быть ко всем одинаково отношение. Но вы не все";

"Благодарю Вас. Держитесь. Стыдно... Простите за украинских чиновников";

"Наталья, читаю, и глазам своим не верю, да что же это за юродство"...

Скрин с Facebook-страницы Натальи Каплан

Как сообщалось ранее, украинский режиссер, который незаконно удерживается в российской тюрьме Олег Сенцов был награжден "За человеческое достоинство" польским правительством.

Также мы писали о том, что адвокат Олега Сенцова рассказал о том, что украинец восстанавливается, но голодание не прошло бесследно.

Напомним, депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии имени Сахарова.

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Видео: РБК-Украина