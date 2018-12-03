"Юродство": сестра Сенцова через бюрократію не може поїхати за премією Сахарова

Фото: колаж РБК-Україна

Активісти Save Oleg Sentsov закликали небайдужих долучитися до флешмобу "Талончик для сестри Сенцова"

Через проблеми із видом на проживання сестра українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується у РФ, Наталія Каплан не може потрапити на вручення премії Сахарова, якою нагородили її брата. Про це йдеться у повідомленні активістів на Facebook-сторінці спільноти Save Oleg Sentsov.

Зазначається, що 10 грудня вона повинна бути у Європарламенті для отримання престижної премії Сахарова.

"Вдумайтеся, сестра Олега Сенцова була змушена їздити в ДМС та їз 5-ї ранку стояти в черзі в надії, що хтось із людей з талончиком не прийде. Нарешті вона отримала цей довгоочікуваний талончик. І тепер у понеділок 3 грудня о 9.15 ранку у неї співбесіда в ДМС (адреса Березняківська 4а) для продовження посвідки на проживання", - зазначається в публікації активістів.

Фото: facebook.com/SaveSentsov

Також у громадській організації закликали скласти їй кампанію та ввічливо попросити Державну міграційну службу України оформити всі документи, щоб 10 грудня Наталя Каплан могла бути в Європарламенті для отримання премії Сахарова

"І тегайте Державна Міграційна Служба України. Цю структуру давно треба "привести до тями". Бо таке ставлення - це знущання не тільки над Наталею, а над усіма людьми, які користуються її "послугами"", - додали активісти.

Скрін: facebook.com/SaveSentsov

Сестра Сенцова прокоментувала ситуацію та подякувала активістам за підтримку.

"Дякую всім, хто підтримує мене в цій неприємній ситуації з ДМС. Мені дуже соромно і складно щось просити. Плюс до всього почуття провини, що я не можу впоратися із здавалося б елементарними речами. Так, кожен раз, виходячи з ДМС, я відчуваю себе повною нікчемою", - зізналася вона.

Сестра Сенцова пояснила, що за документами вона не Сенцова і не Каплан (це псевдонім), а "хизуватися" іменем Олега їй не хочеться.

"Я сита по горло, що живу його життям, а не своїм. Мені дуже незручно перед іншими іноземцями, які теж проходять кола пекла, але за них ніхто не заступається, якщо не пощастить, просто витурують з країни, або вони змушені жити у статусі нелегала", - розповіла вона.

Також Наталія зазначила, що на час, коли у її був призначений візит до ДМС, раптом намалювалася зустріч з політиками міжнародного рівня".

"Олег тоді був на голодуванні, і скасовувати зустріч заради поїздки в ДМС здавалося дурним. Зараз це дурним не здається, бо з політиками на міжнародній арені простіше домовитися, ніж із ДМС. Якщо мені не продовжать документи, я не зможу поїхати на вручення премії Сахарова. Вірніше поїхати-то я зможу, але от назад до України мене вже не пустять. А повертатися в Росію зовсім не хочеться. Не хочеться і півроку жити в Білорусі, як мені радили у ДМС", - написала вона.

Скрін з Facebook-сторінки Наталії Каплан

В коментарях до посту Наталії Каплан її підписники висловлюють обурення ситуацією і нарікають на бюрократію чиновників:

"Просто обурливо. Розумію, що має бути до всіх однаково ставлення. Але ви не все";

"Дякую Вас. Тримайтеся. Соромно... Вибачте за українських чиновників";

"Наталя, читаю і очам своїм не вірю, та що ж це за юродство"...

Скрін з Facebook-сторінки Наталії Каплан

Як повідомлялося раніше, український режисер, який незаконно утримується в російській в'язниці, Олег Сенцов був нагороджений "За людську гідність" польським урядом.

Також ми писали про те, що адвокат Олега Сенцова розповів про те, що українець восстанавливается але голодування не пройшло безслідно.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ведуть переговори з відповідними відомствами Росії, щоб відвідати українського режисера Олега Сенцова в російській колонії для вручення премії імені Сахарова.

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Відео: РБК-Україна