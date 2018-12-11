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В Киеве активисты требовали освободить узников Кремля (фото)

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 13:58
В Киеве активисты требовали освободить узников Кремля (фото)
Акция в поддержку украинских политзаключенных (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

12 декабря на заседании Европарламента украинского режиссера Олега Сенцова должны наградить премией Сахарова

В Киеве возле посольства Европейского Союза состоялась акция в поддержку украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах в Российской Федерации. На мероприятии во вторник, 11 декабря, присутствовало 25 человек, сообщает "РБК-Украина".

Данная акция была посвящена намеченному на 12 декабря заседанию Европарламента, на котором украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, который незаконно удерживается в тюрьме в РФ, должен быть награжден премией Сахарова за свободу мысли.

В Киеве активисты требовали освободить узников Кремля (фото)

Акция в Киеве возле посольства Евросоюза (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На плакатах митингующих были изображены фото военнопленных и политзаключенных.

Также были приведены цитаты из декларации прав человека.

В Киеве активисты требовали освободить узников Кремля (фото)

В Киеве активисты требовали освободить узников Кремля (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Активисты требовали освобождение захваченных украинцев из российских тюрем.

Также участники приняли обращение к странам-партнерам для принятия "акта Магнитского", который бы позволил привлекать к ответственности нарушителей прав человека во временно оккупированном РФ украинском Крыму.

 

Акция в Киеве возле посольства Евросоюза (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, которая представляет его в Страсбурге на церемонии вручения премии Андрея Сахарова, поблагодарила Европарламент от имени брата

Напомним, Олег Сенцов, украинский режиссер, который незаконно удерживается в российской тюрьме был награжден "За человеческое достоинство" польским правительством.

Также мы писали о том, что по словам российского режиссера Аскольда Курова, в настоящее время здоровье Олега Сенцова улучшается.  

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